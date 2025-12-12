بنزرت: المصادقة على 73ملف إمتياز جبائي لفائدة مهنيي قطاعات التاكسي الفردي واللواج والتاكسي الجماعي والنقل الريفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c6b5a96a058.42890339_eflmjpqhogikn.jpg width=100 align=left border=0>

صادقت اللجنة الاستشارية للنقل ببنزرت، خلال إجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية، على منح 73 إمتيازا جبائيا لفائدة أصحاب سيارات النقل غير المنتظم بالجهة، من تاكسي فردي ولواج وتاكسي جماعي ونقل الريفي.



وأبرز الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، لدى إشرافه على الجلسة، أن الامتيازات الجبائية المصادق عليها اليوم موزّعة إلى 30 إمتيازا لفائدة مهنيي قطاع التاكسي الفردي، و 13 إمتيازا لفائدة مهنيي اللواج، و24 إمتيازا لفائدة مهنيي قطاع النقل الريفي، و6 امتيازات جبائية لفائدة مهنيي التاكسي الجماعي .





كما صادقت اللجنة المنعقدة، بحضور جميع أعضائها من مصالح إدارية وفنية وامنية ومهنية، على 4 ملفات إحالة بسبب الوفاة في قطاع النقل الريفي، و 6 ملفات في مجال اللواج، و8 ملفات في قطاع التاكسي الفردي، علاوة المصادقة على 11 ملفا لتعديل خطوط في مجال اللواج.



وتندرج هذه الامتيازات الكمية والنوعية الممنوحة لمهنيي قطاع النقل غير المنتظم في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى مزيد تحسين وتطوير المجال، ستمكّن مهنيي القطاع من تجديد سياراتهم، ومن مزيد تحسين مرافق وخدمات أسطول النقل غير المنتظم من تاكسي ولواج ونقل ريفي ونقل جماعي بكامل مناطق الولاية، وتعزيز وظيفيته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما، وفق ذات المصدر.