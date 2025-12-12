Babnet   Latest update 22:19 Tunis

بنزرت: المصادقة على 73ملف إمتياز جبائي لفائدة مهنيي قطاعات التاكسي الفردي واللواج والتاكسي الجماعي والنقل الريفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c6b5a96a058.42890339_eflmjpqhogikn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 22:19 قراءة: 0 د, 54 ث
      
صادقت اللجنة الاستشارية للنقل ببنزرت، خلال إجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية، على منح 73 إمتيازا جبائيا لفائدة أصحاب سيارات النقل غير المنتظم بالجهة، من تاكسي فردي ولواج وتاكسي جماعي ونقل الريفي.

    وأبرز الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، لدى إشرافه على الجلسة، أن الامتيازات الجبائية المصادق عليها اليوم موزّعة إلى 30 إمتيازا لفائدة مهنيي قطاع التاكسي الفردي، و 13 إمتيازا لفائدة مهنيي اللواج، و24 إمتيازا لفائدة مهنيي قطاع النقل الريفي، و6 امتيازات جبائية لفائدة مهنيي التاكسي الجماعي .

     كما صادقت اللجنة المنعقدة، بحضور جميع أعضائها من مصالح إدارية وفنية وامنية ومهنية، على 4 ملفات إحالة بسبب الوفاة في قطاع النقل الريفي، و 6 ملفات في مجال اللواج، و8 ملفات في قطاع التاكسي الفردي، علاوة المصادقة على 11 ملفا لتعديل خطوط في مجال اللواج. 

وتندرج هذه الامتيازات الكمية والنوعية الممنوحة لمهنيي قطاع النقل غير المنتظم في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى مزيد تحسين وتطوير المجال، ستمكّن مهنيي القطاع من تجديد سياراتهم، ومن مزيد تحسين مرافق وخدمات أسطول النقل غير المنتظم من تاكسي ولواج ونقل ريفي ونقل جماعي بكامل مناطق الولاية، وتعزيز وظيفيته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما، وفق ذات المصدر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320158


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-12
20°-14
19°-15
21°-15
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :