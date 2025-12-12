Babnet   Latest update 23:11 Tunis

منوبة: انطلاق خدمات الشباك الموحد للحج باشراف وزير الشؤون الدينية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 23:11
      
انطلقت صباح اليوم الجمعة، بالقطب التكنولوجي بمنوبة، خدمات الشبّاك الموحّد لإتمام إجراءات السّفر المتعلقة بالحج لفائدة حجيج ولاية منوبة، لتتواصل خدماته غدا السبت.

وواكب وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، مرفوقا بوالي منوبة محمود شعيب والاطارات المحلية، خدمات الشباك التي تضم ممثلي البريد التونسي والفروع البنكية وشركة الخدمات والإقامات وشركة الخطوط الجوية التونسية، والتي ستمكن 346 حاجا وحاجة من متساكني الجهة، من استكمال كل الوثائق المتعلقة بإجراءات السفر إلى البقاع المقدسة.



والتقى بعدد من المسجلين بقائمة الحجيج لموسم الحج الجديد، مؤكدا على تواصل الاستعدادات للموسم وتضافر الجهود من أجل توفير كل الظروف المناسبة لإتمام المناسك، التي ستجرى بمرافقة المرشدين والمرافقين وأعوان الصحة.

من جهته، أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية بمنوبة عبد الجبار السلطاني ل /وات/، أن أولى الرحلات الخاصة بحجيج منوبة ستنطلق يوم 12 ماي 2026 الى المدينة المنورة، وتكون العودة يوم 6 جوان القادم، مبينا أنه تمت برمجة رحلة وحيدة على متن الخطوط التونسية نظرا لمحدودية عدد حجيج الجهة، الذين لم يتجاوزوا 346 حاجا وحاجة، مع وضع قائمة انتظار ب 40 شخصا.

وصرح بأن الحجيج سينطلقون يوم 15 ديسمبر الحالي في تلقي الدروس التوعوية النظرية والتطبيقية وذلك على مرحلتين، مرحلة أولى قبل شهر رمضان وثانية بعده، على أن ينطلقوا بداية من شهر جانفي في الإجراءات الصحية من تلاقيح وفحوصات، واستكمال كافة الإجراءات الضرورية لأداء الفريضة.


