استهداف جديد لسفينة من أسطول الصمود: قراءة الخبير الأمني علي الزرمديني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c11d98439c52.49000662_kiemqpognjfhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 07:37
      
في إطار فقرة Arrière-Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، تناول الإعلاميان خليفة بن سالم و حاتم عمارة تطورات حادثة جديدة استهدفت إحدى أكبر السفن التابعة لـ أسطول الصمود الراسية بميناء سيدي بوسعيد، والتي تعرّضت لحريق تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.

الحادثة التي وثقتها مقاطع فيديو من كاميرات السفينة أظهرت سقوط جسم غريب تسبب في اندلاع النيران، وسط مخاوف من أن يكون الهدف هو تعطيل الأسطول المتجه إلى غزة.



قراءة الخبير الأمني علي الزرمديني

العميد السابق بالحرس الوطني والخبير الأمني علي الزرمديني قدّم قراءة أولية، مشيرًا إلى:

* أنّ العملية تأتي في سياق "إنزعاج" الاحتلال الإسرائيلي من الحراك الشعبي المناصر لفلسطين، وما يحمله من أبعاد إعلامية وسياسية.
* أنّ الأسلوب المستخدم يوحي بعمل مدروس قد يكون عبر مسيّرة أو أدوات أخرى لإرباك الطاقم وتخويف المشاركين.
* أنّ الهدف المباشر هو إحباط العزائم وتوجيه الأنظار بعيدًا عن المهمة الإنسانية للأسطول، أكثر من كونه عملاً عسكريًا مباشراً.
* أكّد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، معتبراً أنّ إسرائيل عادةً لا تعترف علنًا بمثل هذه العمليات المتسترة.

ردود الفعل الشعبية

بالتوازي مع الحادث، شهد ميناء سيدي بوسعيد حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث تجمّع عدد من المشجعين الرياضيين، خاصة من أنصار النادي الإفريقي، حاملين أعلام فلسطين ومشعلين الشماريخ في رسالة رمزية لحماية السفن ودعم القافلة. الزرمديني اعتبر هذه الخطوة "مؤثرة نفسيًا" وتعكس قوة الدعم الشعبي التونسي للقضية الفلسطينية.



