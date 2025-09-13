طرد صحفية إيطالية من أسطول "الصمود العالمي" بعد كشفها موقع القوارب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c54e088cbeb4.11640680_mfipejlogkhqn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن القسم الإيطالي في أسطول الصمود العالمي، عن طرد الصحفية الإيطالية فرانشيسكا ديل فيكيو قبيل انطلاق القافلة البحرية المتجهة إلى غزة، وذلك بعد أن كشفت –وفق رواية المنظمين– عن موقع القوارب ومكان التدريب الذي يجريه الأسطول.



وقالت المتحدثة باسم القسم الإيطالي، ماريا إيلينا ديليا، إن الأسطول "يحترم حرية الصحافة"، غير أنه "لا يتسامح مع مخالفة قواعد السلامة"، معتبرة أن ما قامت به الصحفية تسبب في إرباك للمسافرين. وأضافت أن قرار الطرد كان "ضرورياً للحفاظ على بيئة آمنة أثناء مهمة عالية المخاطر".

