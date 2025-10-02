على متنها الممثل محمد مراد والنائب محمد علي... فيديو يوثّق اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "فلوريدا" ضمن أسطول الصمود
نشرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مقطع فيديو يُظهر لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "فلوريدا" التابعة لأسطول الصمود العالمي.
ويُظهر التسجيل عناصر من البحرية الإسرائيلية وهم يقتحمون السفينة ويُشهرون أسلحتهم في وجه النشطاء، الذين رفعوا أيديهم إلى الأعلى تعبيرًا عن الاستسلام.
ويُظهر التسجيل عناصر من البحرية الإسرائيلية وهم يقتحمون السفينة ويُشهرون أسلحتهم في وجه النشطاء، الذين رفعوا أيديهم إلى الأعلى تعبيرًا عن الاستسلام.
وتقل سفينة "فلوريدا" عددًا من الشخصيات، من بينهم:
* الممثل التونسي محمد مراد
* النائب البرلماني محمد علي
* مراسل قناة الجزيرة لطفي الحاجي
* إلى جانب نشطاء آخرين من جنسيات مختلفة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315859