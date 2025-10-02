Babnet   Latest update 12:32 Tunis

على متنها الممثل محمد مراد والنائب محمد علي... فيديو يوثّق اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "فلوريدا" ضمن أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de32a21535e2.01497720_qngjpfelhmoik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 09:04 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نشرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مقطع فيديو يُظهر لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "فلوريدا" التابعة لأسطول الصمود العالمي.

ويُظهر التسجيل عناصر من البحرية الإسرائيلية وهم يقتحمون السفينة ويُشهرون أسلحتهم في وجه النشطاء، الذين رفعوا أيديهم إلى الأعلى تعبيرًا عن الاستسلام.



وتقل سفينة "فلوريدا" عددًا من الشخصيات، من بينهم:

* الممثل التونسي محمد مراد
* النائب البرلماني محمد علي
* مراسل قناة الجزيرة لطفي الحاجي
* إلى جانب نشطاء آخرين من جنسيات مختلفة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315859


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-20
23°-20
25°-19
28°-20
26°-21
  • Avoirs en devises
    24230,2

  • (01/10)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42148 DT        1$ =2,91184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    