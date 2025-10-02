على متنها الممثل محمد مراد والنائب محمد علي... فيديو يوثّق اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "فلوريدا" ضمن أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de32a21535e2.01497720_qngjpfelhmoik.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مقطع فيديو يُظهر لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "فلوريدا" التابعة لأسطول الصمود العالمي.



ويُظهر التسجيل عناصر من البحرية الإسرائيلية وهم يقتحمون السفينة ويُشهرون أسلحتهم في وجه النشطاء، الذين رفعوا أيديهم إلى الأعلى تعبيرًا عن الاستسلام.

