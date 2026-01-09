Babnet   Latest update 19:37 Tunis

سفير الصين بتونس يزور جامعة سوسة ويبحث آفاق التعاون الأكاديمي

ادى سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي، الخميس، بزيارة إلى جامعة سوسة، حيث التقى برئيس الجامعة، لطفي بلقاسم، وعددًا من مسؤولي المؤسسات الجامعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعة والجانب الصيني، وفق بلاغ صادر عن سفارة الصين بتونس.

وقدّم رئيس جامعة سوسة لمحة عن أبرز محطات التعاون القائمة بين الجامعة والمؤسسات الصينية خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن حرصه على مواصلة تطوير مشاريع التعاون المشتركة والارتقاء بمستواها في مختلف المجالات.


من جهته، ثمّن السفير الصيني النتائج الإيجابية التي حققتها جامعة سوسة في إطار تعاونها مع المؤسسات الصينية، لا سيما في مجالي الطب الصيني التقليدي وتعليم اللغة الصينية، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة العمل مع الجانب التونسي لتسريع تنفيذ مشاريع التعاون، وتعزيز التبادل بين الأساتذة والطلبة، والمساهمة في تكوين كفاءات قادرة على دعم التعاون الثنائي في عديد القطاعات.
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
