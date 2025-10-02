Babnet   Latest update 08:17 Tunis

سفينة "دير ياسين" من بين السفن التي اعترضها الاحتلال ضمن أسطول الصمود وعلى متنها تونسيون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de11bde3c491.56028724_mjghoinfekqlp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025
      
أكد أسطول الصمود المغاربي أن سفينة "دير ياسين" المشاركة في أسطول كسر الحصار عن غزة كانت من بين السفن التي اعترضتها قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الأربعاء، وتم على إثر ذلك اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها، ومن بينهم تونسيون إلى جانب جنسيات أخرى.

وأفاد بيان رسمي للأسطول المغاربي أن المعتقلين التونسيين هم:



* وائل نوار
* غسان الهنشيري
* نبيل الشنوفي
* مازن عبد اللاوي
* ياسين قايدي
* سيرين غرايري
* عبد الله المسعودي
* عزيز ملياني
* نور الدين سلواج

ويضم طاقم السفينة أيضًا مشاركين من الجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عبر بث مباشر أن بحرية الاحتلال تحاول إغراق قارب "ماريا كريستينا"، مشيرة إلى أن الهجوم ما يزال متواصلاً. وأكدت أن قوات الاحتلال عمدت إلى صدم السفن عمدًا واستخدمت مدافع المياه، إلى جانب التعامل العنيف مع النشطاء المعتقلين القادمين من أكثر من 50 دولة.

واعتبر الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي أن عملية الاعتراض والاختطاف تمثل "جريمة حرب صريحة ومخالفة واضحة للقانون الدولي"، مشددًا على أن القافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى منطقة تخضع لحصار غير قانوني، وهو ما يجعل أي اعتداء عليها انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.

وأكد الفريق أنه في جاهزية تامة ويتابع عن كثب تطورات الوضع، وقد فعّل كل الآليات القانونية والحقوقية بالتنسيق مع منظمات وهيئات دولية مختصة.

وبحسب مصادر إعلامية، أمرت قوات الاحتلال السفن بتغيير مسارها نحو ميناء أسدود، فيما أعلن "أسطول الصمود" أن أوضاع الطواقم والنشطاء لا تزال مجهولة بعد اعتقال جميع المشاركين على متن السفن.

ويُذكر أن الأسطول يضم نحو 532 مشاركًا من أكثر من 45 دولة على متن قرابة 50 سفينة انطلقت من إسبانيا وإيطاليا وتونس.

وأثار اعتراض الأسطول موجة من الاحتجاجات في عدة مدن، حيث خرجت مظاهرات في تونس، برشلونة، اسطنبول، برلين، بروكسل، والعديد من المدن الإيطالية، تنديدًا بما وصفوه بـ "جرائم الاحتلال وتعديه على القانون الدولي"، وتضامنًا مع النشطاء المعتقلين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني.


