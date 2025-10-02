سفينة "دير ياسين" من بين السفن التي اعترضها الاحتلال ضمن أسطول الصمود وعلى متنها تونسيون

أكد أسطول الصمود المغاربي أن سفينة "دير ياسين" المشاركة في أسطول كسر الحصار عن غزة كانت من بين السفن التي اعترضتها قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الأربعاء، وتم على إثر ذلك اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها، ومن بينهم تونسيون إلى جانب جنسيات أخرى.



وأفاد بيان رسمي للأسطول المغاربي أن المعتقلين التونسيين هم:



* وائل نوار* غسان الهنشيري* نبيل الشنوفي* مازن عبد اللاوي* ياسين قايدي* سيرين غرايري* عبد الله المسعودي* عزيز ملياني* نور الدين سلواجويضم طاقم السفينة أيضًا مشاركين منوذكرتعبر بث مباشر أن بحرية الاحتلال تحاول، مشيرة إلى أن الهجوم ما يزال متواصلاً. وأكدت أن قوات الاحتلال عمدت إلىواستخدمت، إلى جانب التعامل العنيف مع النشطاء المعتقلين القادمين من أكثر من 50 دولة.واعتبر الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي أن عملية الاعتراض والاختطاف تمثل، مشددًا على أن القافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى منطقة تخضع لحصار غير قانوني، وهو ما يجعل أي اعتداء عليها انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.وأكد الفريق أنه فيويتابع عن كثب تطورات الوضع، وقد فعّل كل الآليات القانونية والحقوقية بالتنسيق مع منظمات وهيئات دولية مختصة.وبحسب مصادر إعلامية، أمرت قوات الاحتلال السفن بتغيير مسارها نحو، فيما أعلن "أسطول الصمود" أنبعد اعتقال جميع المشاركين على متن السفن.ويُذكر أن الأسطول يضم نحوعلى متن قرابةانطلقت منوأثار اعتراض الأسطول موجة من الاحتجاجات في عدة مدن، حيث خرجت مظاهرات في، والعديد من المدن الإيطالية، تنديدًا بما وصفوه بـ، وتضامنًا مع النشطاء المعتقلين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني.