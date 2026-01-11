البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يفوز على قطر القطري 3-2
فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي قطر القطري بنتيجة 3-2، مساء الأحد بقصر الرياضة بالمنزه، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 23-25، 25-15، 18-25، 26-24، 15-8.
النتائج والترتيبالأحد 11 جانفي 2026 – المجموعة الأولى
* الترجي الرياضي – قطر القطري: 3-2
السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري: (19:00 س)*
السبت 10 جانفي 2026
* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3
الجمعة 9 جانفي 2026
* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0
الخميس 8 جانفي 2026
* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3
ترتيب المجموعة الأولى
* الترجي الرياضي: 8 ن / 3 ل
* السويحلي الليبي: 6 ن / 3 ل
* قطر القطري: 6 ن / 3 ل
* السيب العماني: 1 ن / 3 ل
* تاجنانت الجزائري: 0 ن / 2 ل
المجموعة الثانية – الأحد 11 جانفي 2026
* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0
السبت 10 جانفي 2026
* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1
* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0
الجمعة 9 جانفي 2026
* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1
الخميس 8 جانفي 2026
الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)*
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0
ترتيب المجموعة الثانية
* النجم الساحلي: 12 ن / 4 ل
* الاتحاد الليبي: 8 ن / 4 ل
* الشرطة القطري: 6 ن / 4 ل
* المحرق البحريني: 6 ن / 4 ل
* مجيس العماني: 4 ن / 4 ل
* القوات الفلسطينية: 0 ن / 4 ل
بقية برنامج المقابلاتالإثنين 12 جانفي 2026
المجموعة الثانية*:
النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00 س)*
المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)*
الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)*
المجموعة الأولى*:
الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)*
وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00 س)*
