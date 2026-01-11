Babnet   Latest update 22:14 Tunis

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يفوز على قطر القطري 3-2

Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 22:14
      
فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي قطر القطري بنتيجة 3-2، مساء الأحد بقصر الرياضة بالمنزه، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 23-25، 25-15، 18-25، 26-24، 15-8.


النتائج والترتيب

الأحد 11 جانفي 2026 – المجموعة الأولى


* الترجي الرياضي – قطر القطري: 3-2
السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري: (19:00 س)*

السبت 10 جانفي 2026

* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3

الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0

الخميس 8 جانفي 2026

* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3

ترتيب المجموعة الأولى

* الترجي الرياضي: 8 ن / 3 ل
* السويحلي الليبي: 6 ن / 3 ل
* قطر القطري: 6 ن / 3 ل
* السيب العماني: 1 ن / 3 ل
* تاجنانت الجزائري: 0 ن / 2 ل

المجموعة الثانية – الأحد 11 جانفي 2026

* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0

السبت 10 جانفي 2026

* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1
* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0

الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1

الخميس 8 جانفي 2026

الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)*
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0

ترتيب المجموعة الثانية

* النجم الساحلي: 12 ن / 4 ل
* الاتحاد الليبي: 8 ن / 4 ل
* الشرطة القطري: 6 ن / 4 ل
* المحرق البحريني: 6 ن / 4 ل
* مجيس العماني: 4 ن / 4 ل
* القوات الفلسطينية: 0 ن / 4 ل

بقية برنامج المقابلات

الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الثانية*:

النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00 س)*
المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)*
الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)*
المجموعة الأولى*:

الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)*
وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00 س)*
