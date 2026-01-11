البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يفوز على قطر القطري 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696412ce0c02d1.77669271_omqignljekfhp.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي قطر القطري بنتيجة 3-2، مساء الأحد بقصر الرياضة بالمنزه، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.



وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 23-25، 25-15، 18-25، 26-24، 15-8.







النتائج والترتيب

الأحد 11 جانفي 2026 – المجموعة الأولى





* الترجي الرياضي – قطر القطري: 3-2

السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري: (19:00 س)*



السبت 10 جانفي 2026



* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0

* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3



الجمعة 9 جانفي 2026



* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3

* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0



الخميس 8 جانفي 2026



* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3

* السيب العماني – قطر القطري: 2-3



ترتيب المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي: 8 ن / 3 ل

* السويحلي الليبي: 6 ن / 3 ل

* قطر القطري: 6 ن / 3 ل

* السيب العماني: 1 ن / 3 ل

* تاجنانت الجزائري: 0 ن / 2 ل



المجموعة الثانية – الأحد 11 جانفي 2026



* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0



السبت 10 جانفي 2026



* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1

* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0



الجمعة 9 جانفي 2026



* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026



الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)*

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0



ترتيب المجموعة الثانية



* النجم الساحلي: 12 ن / 4 ل

* الاتحاد الليبي: 8 ن / 4 ل

* الشرطة القطري: 6 ن / 4 ل

* المحرق البحريني: 6 ن / 4 ل

* مجيس العماني: 4 ن / 4 ل

* القوات الفلسطينية: 0 ن / 4 ل



بقية برنامج المقابلات

الإثنين 12 جانفي 2026



المجموعة الثانية*:



النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00 س)*

المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)*

الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)*

المجموعة الأولى*:



الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)*

وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00 س)* * الترجي الرياضي – قطر القطري:(19:00 س)** الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري:* السيب العماني – السويحلي الليبي:* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي:* قطر القطري – السويحلي الليبي:* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي:* السيب العماني – قطر القطري:* الترجي الرياضي:* السويحلي الليبي:* قطر القطري:* السيب العماني:* تاجنانت الجزائري:* الشرطة القطري – المحرق البحريني:* مجيس العماني – الاتحاد الليبي:* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية:* النجم الساحلي – المحرق البحريني:* الشرطة القطري – مجيس العماني:* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي:* القوات الفلسطينية – مجيس العماني:* الشرطة القطري – النجم الساحلي:* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني:(بالغياب)** الاتحاد الليبي – النجم الساحلي:* المحرق البحريني – مجيس العماني:* النجم الساحلي:* الاتحاد الليبي:* الشرطة القطري:* المحرق البحريني:* مجيس العماني:* القوات الفلسطينية:المجموعة الثانية*:(11:00 س)*(13:00 س)*(15:00 س)*المجموعة الأولى*:(17:00 س)*(19:00 س)*