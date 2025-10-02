اتحاد الشغل يطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء "أسطول الصمود" ويدعو لتحرك شعبي ودولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg width=100 align=left border=0>

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، الهجوم الذي شنّته قوات الاحتلال الصهيوني ليلة الأربعاء على سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة، محذرًا من المساس بسلامة وحياة جميع المشاركين من طواقم وقيادات ونشطاء.



وطالب الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني، بـ الإفراج الفوري عن أعضاء الأسطول وضمان سلامتهم، محمّلاً السلطات التونسية مسؤولية التحرّك العاجل لمساندة الأسطول.

