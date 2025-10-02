Babnet   Latest update 12:32 Tunis

اتحاد الشغل يطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء "أسطول الصمود" ويدعو لتحرك شعبي ودولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 12:24 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، الهجوم الذي شنّته قوات الاحتلال الصهيوني ليلة الأربعاء على سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة، محذرًا من المساس بسلامة وحياة جميع المشاركين من طواقم وقيادات ونشطاء.

وطالب الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني، بـ الإفراج الفوري عن أعضاء الأسطول وضمان سلامتهم، محمّلاً السلطات التونسية مسؤولية التحرّك العاجل لمساندة الأسطول.



كما جدّد الاتحاد دعوته إلى المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة وفك الحصار على غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، وهو الهدف الأساسي الذي تحمله القافلة البحرية.

ودعا الاتحاد أحرار العالم إلى تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على الدول الداعمة للاحتلال لوقف جرائم الحرب والانتهاكات بحق النشطاء وأعضاء الأسطول. كما أشاد بقرار النقابات الإيطالية تنفيذ إضراب عام يوم الجمعة 3 أكتوبر تضامنًا مع الأسطول، وحثّ الاتحاد الدولي للنقابات على اتخاذ قرار نضالي عالمي في السياق ذاته.

وفي الداخل، وجّه الاتحاد نداءً إلى الشغالين وعموم الشعب التونسي للنزول إلى الشارع والتظاهر في مختلف الجهات دعمًا لأسطول الصمود، داعيًا المنظمات والقوى الوطنية إلى التنسيق العاجل من أجل قرار وطني جامع يساند هذه المبادرة.


يُذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتدت مساء الأربعاء على عدد من سفن الأسطول واعتقلت العشرات من النشطاء من جنسيات مختلفة، من بينهم 16 تونسيًا من صحفيين وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وبرلمانيين، وفق آخر المعطيات الصادرة عن الفريق القانوني للأسطول.


