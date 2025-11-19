ترامب يصنف السعودية رسميا حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو

وكالات - نقل البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه جرى تصنيف المملكة العربية السعودية رسميا، كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو.



وقال الرئيس ترامب: "يسعدني أن أعلن أننا نرفع مستوى تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى من خلال تصنيف المملكة العربية السعودية رسميًا حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو".



يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض عن توقيع ترامب، وولي العهد السعودي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشتركة وهي اتفاقية تاريخية تعزز الشراكة الدفاعية التي استمرت لأكثر من 80 عاما وتعزز الردع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال خلال لقائه ترامب، في زيارة وصفت بالتاريخية إلى البيت الأبيض، إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية لأمننا، وعلاقة المملكة مع واشنطن تاريخية وحيوية ونستعد لفصل جديد من العلاقة يضيف للبلدين.من جهته قال ترامب خلال اللقاء، إن مقاتلات "إف 35" التي سنقدمها للسعودية مشابهة لتلك الخاصة بإسرائيل، مشيرا إلى أن العلاقة الأمريكية السعودية في أفضل حالاتها وأن السعودية حليف حقيقي لبلاده.وكان الرئيس ترامب استقبل بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم استقبال مهيبة، في أول زيارة له منذ 7 سنوات.وشهدت المناسبة رفع أعلام البلدين في أرجاء البيت الأبيض، فيما شهدت سماء العاصمة واشنطن استعراضا جويا تزامن مع وصول ولي العهد السعودي.وجرى خلال الاستقبال تبادل حديث بين ترامب وولي العهد السعودي، في أجواء وصفت بأنها تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.