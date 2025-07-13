Babnet   Latest update 23:08 Tunis

طقس... سحب قليلة تتكاثف بعد الظهور مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار متفرقة الاحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688e39971783d9.06956530_jfqghmpienolk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 08:08 قراءة: 0 د, 22 ث
      
 يتميز  الطقسن الاحد، بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي 
تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم في الساعة في شكل هبات أثناء السحب الرعدية و البحر قليل الإضطراب 
  تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 311662


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    