طقس... سحب قليلة تتكاثف بعد الظهور مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار متفرقة الاحد

يتميز الطقسن الاحد، بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي

تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم في الساعة في شكل هبات أثناء السحب الرعدية و البحر قليل الإضطراب

تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات