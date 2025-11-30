مجموعة تركية تبدي استعادها للاستثمار في تونس في مجال زيت الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/655f88964ffd61.07650225_nqmopljhgkief.jpg width=100 align=left border=0>

عبرت مجموعة تركية عن اهتمامها بزيت الزيتون التونسي ورغبتها في الاستثمار في تونس من خلال مشاريع تشمل نقاط شراء وتخزين ووحدات للتعليب والتكرير ومعالجة ثفل الزيتون والعصر، وفق ما أفادت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، في بلاغ.



وأبدت المجموعة اهتمامها ايضا بعمليات الشراء والغرس، وفق ذات البلاغ الصادر على إثر اللقاء الذي جمع رئيس الغرفة، حبيب الحمامي بسفير تركيا بتونس والذي كان مرفوقا بممثلين عن السفارة، إلى جانب القنصل الشرفي لتركيا بصفاقس وبحضور فاعلين في قطاع الزيتون من منتجين ومصدرين.









وأوضحت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس أن "هذا الزخم يفتح آفاقا جديدة للقطاع ويؤكد جاذبية زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية"، مشيرة الى أن "هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الترويج لزيت الزيتون التونسي ودعم المصدرين". وأوضحت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس أن "هذا الزخم يفتح آفاقا جديدة للقطاع ويؤكد جاذبية زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية"، مشيرة الى أن "هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الترويج لزيت الزيتون التونسي ودعم المصدرين".