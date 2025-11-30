Babnet   Latest update 12:28 Tunis

مجموعة تركية تبدي استعادها للاستثمار في تونس في مجال زيت الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/655f88964ffd61.07650225_nqmopljhgkief.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 11:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
عبرت مجموعة تركية عن اهتمامها بزيت الزيتون التونسي ورغبتها في الاستثمار في تونس من خلال مشاريع تشمل نقاط شراء وتخزين ووحدات للتعليب والتكرير ومعالجة ثفل الزيتون والعصر، وفق ما أفادت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، في بلاغ.

وأبدت المجموعة اهتمامها ايضا بعمليات الشراء والغرس، وفق ذات البلاغ الصادر على إثر اللقاء الذي جمع رئيس الغرفة، حبيب الحمامي بسفير تركيا بتونس والذي كان مرفوقا بممثلين عن السفارة، إلى جانب القنصل الشرفي لتركيا بصفاقس وبحضور فاعلين في قطاع الزيتون من منتجين ومصدرين.



وأوضحت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس أن "هذا الزخم يفتح آفاقا جديدة للقطاع ويؤكد جاذبية زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية"، مشيرة الى أن "هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الترويج لزيت الزيتون التونسي ودعم المصدرين".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319473


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:46
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-11
18°-10
18°-11
16°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*