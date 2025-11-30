بطولة افريقيا للكانوي كاياك: ذهبيتان لتونس في سباق الكاياك 500 متر زوجي أواسط ووسطيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c2ab07861f3.78948020_igmnlfpqjekoh.jpg width=100 align=left border=0>

توج الثنائي التونسي صبيحة بن عثمان وهبة بن بوبكر صباح اليوم الاحد بالميدالية الذهبية لسباق 500م للكاياك زوجي وسطيات تحت 23 سنة ضمن بطولة أفريقيا لسباقات الكاياك والكانوي (أكابر، تحت 23 عاما، وأواسط) المقامة في لواندا من 28 الى 30 نوفمبر الجاري بزمن قدره 02:17.31.



كما ظفر الزوجي التونسي محمد علي بن حميدة ومحمد إلياس الطرابلسي بالميدالية الذهبية لسباق 500م كانوي زوجي أواسط بتوقيت 02:21.52.









ومن جهته، احرز الثنائي فاروق الدالي وقصي العلاقي الميدالية الفضية لسباق الكاياك 500م زوجي أكابر محققين توقيت 01:58.23.



واكتفى محمد النفاتي بالميدالية البرونزية لسباق 200م كاياك فردي أواسط محققا توقيتا قدره 41.09 شأنه شأن صبيحة بن عثمان في سباق الكاياك 200م فردي كبريات محققة زمنا قدره 43.88.



وكانت تونس قد حصدت في اليومين الأول والثاني 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرنزيتين.



وجاء المعدن النفيس بفضل كل من:



* محمد حميدة في سباق الكانوي 1000 متر أواسط

* صبيحة عثمان في سباق الكاياك الفردي 500 متر وسطيات

* الثنائي صبيحة عثمان وأنس بحرون في سباق 500 متر للكاياك زوجي وسطيات



أما الفضيتان فقد كانتا من نصيب صبيحة عثمان في:



* سباق الكاياك المزدوج لأقل من 23 عاما

* سباق الزوجي كبريات رفقة هبة بوبكر



وعادت البرونزيتان إلى:



* الثنائي أنس بحرون وفرح النفاتي في سباق الكانوي 2500 متر وسطيات

* محمد النفاتي في سباق الكاياك 1000 متر أواسط ومن جهته، احرز الثنائيالميداليةلسباقمحققين توقيتواكتفىبالميداليةلسباقمحققا توقيتا قدرهشأنه شأنفي سباقمحققة زمنا قدرهوكانت تونس قد حصدت في اليومين الأول والثانيوجاء المعدن النفيس بفضل كل من:في سباقفي سباق* الثنائيفي سباقأما الفضيتان فقد كانتا من نصيبفي:* سباق* سباقرفقةوعادت البرونزيتان إلى:* الثنائيفي سباقفي سباق