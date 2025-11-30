Babnet   Latest update 12:28 Tunis

بطولة افريقيا للكانوي كاياك: ذهبيتان لتونس في سباق الكاياك 500 متر زوجي أواسط ووسطيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c2ab07861f3.78948020_igmnlfpqjekoh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 12:28 قراءة: 1 د, 3 ث
      
توج الثنائي التونسي صبيحة بن عثمان وهبة بن بوبكر صباح اليوم الاحد بالميدالية الذهبية لسباق 500م للكاياك زوجي وسطيات تحت 23 سنة ضمن بطولة أفريقيا لسباقات الكاياك والكانوي (أكابر، تحت 23 عاما، وأواسط) المقامة في لواندا من 28 الى 30 نوفمبر الجاري بزمن قدره 02:17.31.

كما ظفر الزوجي التونسي محمد علي بن حميدة ومحمد إلياس الطرابلسي بالميدالية الذهبية لسباق 500م كانوي زوجي أواسط بتوقيت 02:21.52.



ومن جهته، احرز الثنائي فاروق الدالي وقصي العلاقي الميدالية الفضية لسباق الكاياك 500م زوجي أكابر محققين توقيت 01:58.23.

واكتفى محمد النفاتي بالميدالية البرونزية لسباق 200م كاياك فردي أواسط محققا توقيتا قدره 41.09 شأنه شأن صبيحة بن عثمان في سباق الكاياك 200م فردي كبريات محققة زمنا قدره 43.88.

وكانت تونس قد حصدت في اليومين الأول والثاني 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرنزيتين.

وجاء المعدن النفيس بفضل كل من:

* محمد حميدة في سباق الكانوي 1000 متر أواسط
* صبيحة عثمان في سباق الكاياك الفردي 500 متر وسطيات
* الثنائي صبيحة عثمان وأنس بحرون في سباق 500 متر للكاياك زوجي وسطيات

أما الفضيتان فقد كانتا من نصيب صبيحة عثمان في:

* سباق الكاياك المزدوج لأقل من 23 عاما
* سباق الزوجي كبريات رفقة هبة بوبكر

وعادت البرونزيتان إلى:

* الثنائي أنس بحرون وفرح النفاتي في سباق الكانوي 2500 متر وسطيات
* محمد النفاتي في سباق الكاياك 1000 متر أواسط


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319474


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:46
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-11
18°-10
18°-11
16°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*