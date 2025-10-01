وائل نوار في اتصال مباشر مع قوات الاحتلال : اعتراض الاسطول جريمة حرب جديدة ...افسحوا لنا المجال لايصال المساعدات
نشر ليلة الاربعاء 1 أكتوبر، وائل نوار عضو هيئة التسيير العالمي من على سفينة دير ياسين، مقطع فيديو خلال اجرائه اتصالا مباشرا عبر اللاسلكي مع قوات الاحتلال المتمركزة بالسفن الحربية في محيط سفن الاسطول.
وطالب نوار قوات الاحتلال بالسماح للسفن للمرور نحو شواطئ غزة لتقديم مساعدات لاهالي غزة المحاصرين وخاطبهم قائلا "نحن نتقدم الي غزة في مهمة انسانية وليس من حقكم ايقافنا نحن نحمل حليب اطفال وأدوية ونندف الي كسر الحصار الغير القانوني وادخال المساعدات".
وتابع نوار مخاطبا قوات الاحتلال "انام باعتراضنا ترتكبوم جريمة حرب جديدة الي جانب جرائمكم المتعلقة بالابادة وقتل الاطفال والنساء والمدنيين والحصار لذلك نطلب منكم افساح المجال لسفننا ...لايصال المساعدات".
