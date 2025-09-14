من صدفة طريفة إلى دعوة رسمية.... السائحتان الأمريكيتان تعودان لاكتشاف تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6798ea699c2.90265585_nejoklmqhgpif.jpg width=100 align=left border=0>

عادت السائحتان الأمريكيتان، اللتان تحوّل خطأ حجوزاتهما الجوية إلى قصة طريفة لاقت انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تونس بدعوة من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة وبالتعاون مع وزارة السياحة.



وقد أُعِدّ لهما برنامج ثري ومتنوّع يسلّط الضوء على المقومات السياحية والحضارية التي تزخر بها تونس، بهدف تحويل هذه الصدفة الطريفة إلى فرصة للترويج لصورة إيجابية عن الوجهة التونسية.

