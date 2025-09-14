Babnet   Latest update 09:34 Tunis

من صدفة طريفة إلى دعوة رسمية.... السائحتان الأمريكيتان تعودان لاكتشاف تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6798ea699c2.90265585_nejoklmqhgpif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 09:03 قراءة: 1 د, 2 ث
      
عادت السائحتان الأمريكيتان، اللتان تحوّل خطأ حجوزاتهما الجوية إلى قصة طريفة لاقت انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تونس بدعوة من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة وبالتعاون مع وزارة السياحة.

وقد أُعِدّ لهما برنامج ثري ومتنوّع يسلّط الضوء على المقومات السياحية والحضارية التي تزخر بها تونس، بهدف تحويل هذه الصدفة الطريفة إلى فرصة للترويج لصورة إيجابية عن الوجهة التونسية.

@brittneydzialo_ we’re back and ready to explore this beautiful country ❤ @Hannah Kraft ♬ original sound - kardashianshulu


وتعود تفاصيل القصة إلى مطار روما، حين كانت الشابتان تخططان لقضاء عطلة في نيس الفرنسية، غير أنّ التباساً لغوياً بين عبارتي "To Nice" و "Tunis" جعلهما تصعدان على متن طائرة الخطوط التونسية المتجهة إلى مطار تونس قرطاج.
وقد وثّقت إحداهما، بريتني ديالو، هذه الحادثة عبر مقطع فيديو على حسابها بـ"تيك توك"، حيث ظهرت رفقة صديقتها وهما تدركان أن الطائرة في طريقها إلى تونس، لتتحوّل المفارقة إلى قصة عالمية تروّج – من حيث لا تحتسبان – للسياحة التونسية.


