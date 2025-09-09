فيديو اليوم.. حجز خاطئ يغيّر وجهة شابتين أمريكيتين... الى تونس بدل نيس

تداولت وسائل إعلام أجنبية حادثة طريفة تعرّضت لها شابتان أمريكيتان من مؤثري منصة "تيك توك"، كانتا تخططان لقضاء عطلة في مدينة نيس الفرنسية، غير أنهما وجدتَا نفسيهما على متن طائرة متجهة إلى تونس، بعد أن أخطأ موظف شركة الطيران في سماع طلبهما أثناء الحجز.



وفي مقطع فيديو نشرته بريتني ديالو على حسابها بـ"تيك توك" يوم 7 سبتمبر، ظهرت رفقة صديقتها وهما تصعدان على متن رحلة للخطوط التونسية من روما نحو مطار تونس قرطاج، حيث اكتشفتا خلال حديث مع إحدى الراكبات أن الطائرة متجهة الى "Tunis" وليس "To Nice".



اليوم في بنتين امريكييات كانو حديث الانترنت بسبب خطاء غبي ارتكبوه، كانو يبون يسافرون لمدينة نيس الفرنسية لكن سافرو ووصلو لدولة تونس!!!



الخطاء كان وقت الحجز اخبرو الموظف انهم يبغون يحجزون "to Nice" يعني الى نيس، بس هو حجز لهم لدوله تونس وماعرفو عن الغلط الا وهم بالجو… pic.twitter.com/XX0aU5DZvh — MOATH | معاذ (@M0ATH) September 9, 2025

وأضافت بريتني أنها حاولت الاستفسار من مضيفة الطائرة عبر خريطة على هاتفها، لتؤكد لها الأخيرة أن الوجهة هي تونس، مشيرة إلى أن حقائبهما قد شُحنت بالفعل، ولا يمكنهما النزول في تلك اللحظة.وأوضحت المؤثرة الأمريكية أن محاولاتهما للنزول من الطائرة باءت بالفشل بعد أن طلب الطاقم منهما البقاء في مقعديهما، مؤكدين لهما أن بإمكانهما "تغيير الطائرة لاحقا". لكن سرعان ما تبين أن التذكرتين كانتا محجوزتين فعليا إلى تونس، ما اضطرهما إلى مواصلة الرحلة نحو إفريقيا.بعد الهبوط في تونس، واجهت الشابتان صعوبة في التواصل مع موظفي المطار بسبب حاجز اللغة، إضافة إلى الالتباس الناجم عن التشابه بين نطق كلمتي. واستغرق حل الإشكال ساعات طويلة من المفاوضات قبل أن يتمكن موظف آخر من تأمين رحلة لهما نحو فرنسا في الليلة نفسها، حتى أنه – بحسب ما ذكرت – طلب من قائد الطائرة تأجيل إقلاعها إلى حين وصولهما.