بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي بيانا عاجلا حذرت فيه من انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتشويه سمعة مصر وفنانيها.



وأكدت النقابة أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تسيء إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط صور أو مقاطع فيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها.



وشددت على بدء العمل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب تلك الصفحات والمتورطين في تلك الوقائع، بما فيها التجاوز في حق الفنانة ريهام عبدالغفور مؤخرا.وأوضح أشرف زكي أن ما حدث يعد تجاوزا صارخا وإساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته، مؤكدا أنه لن يترك من فعل ذلك دون حساب وسيواجه هذه التجاوزات بالقانون.وأشار إلى أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء أفرادا أو صفحات أو منصات رقمية.ووجه دعوة إلى المؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والمساعدة في وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة.ولفت إلى أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدا أن النقابة تعمل على حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية.يأتي هذا في إيقاف تداول بعض الصفحات لمقاطع فيديو للفنانة ريهام عبدالغفور أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بشكل مسيء.من جهتها، علقت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها الرسمي قائلة: "كان يوم أسود لما بقي في تليفونات بكاميرات، أدت الفرصة لشوية كائنات تتغذى على أهداف رخيصة".