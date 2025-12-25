تشوكويزي لاعب نيجيريا: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة احترام كأس العالم

قال صمويل تشوكويزي جناح منتخب نيجيريا إن كأس الأمم الافريقية لكرة القدم يجب أن تحظى بنفس القدر من الاحترام الذي تتمتع به كأس العالم وكأس أوروبا وذلك بعدما أثير الجدل حول موعد البطولة المقامة في المغرب.



وكان من ‌المقرر أن تقام البطولة في الصيف، قبل أن تعاد جدولتها لتنطلق في 21 ديسمبر الجاري ‍وتستمر حتى 18 جانفي 2026، وهو ما يحرم أندية غرب أوروبا من لاعبيها المشاركين في البطولة.



وبسبب ذلك، قرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أن ‌ينضم اللاعبون إلى منتخباتهم قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق البطولة، وهو قرار ترتب عليه إلغاء بعض المباريات الودية للمنتخبات الافريقية أو تغيير موعدها.وقال تشوكويزي في لقاء اعلامي يوم الثلاثاء "الجميع يريد اللعب في كأس أمم افريقيا، هي واحدة من أفضل البطولات ‌في العالم.""يجب أن تحظى كأس الأمم الافريقية بنفس الاحترام الذي تحظى به كأس أوروبا وكأس العالم، عليكم احترامها أيضا".وأضاف "إذا تلقيت الاستدعاء الدولي فعلى المدرب أن يتفهم أنه ليس بيدك ما تقوم به، لأنك ‍تريد تمثيل بلدك".ويعتقد لاعب فولهام، الذي سيصل مجموع غيابه عن مباريات فريقه إلى ست إذا انتهى مشوار نيجيريا عند دور الستة عشر، أن توقيت إقامة البطولة ليس مناسبا، لكنه ليس ذريعة لمنع اللاعبين من تمثيل بلادهم.وأضاف "ندرك أنهم وضعوا جدول البطولة في الوقت الخاطئ، لكن عليك اللعب إذا تلقيت الدعوة، لا تمتلك ‌الخيار ولا يمكن لناديك أن يمنعك.""يمكنك فقط أن تقول إن التوقيت كان خاطئا، لكن من غير المقبول بالنسبة لي قول إن البطولة ليست كبيرة".وشارك تشوكويزي في فوز نيجيريا 2-1 على تنزانيا في مستهل مبارياتها في المجموعة الثالثة، قبل مواجهة المنتخب التونسي في مباراة حاسمة للصدارة يوم السبت انطلاقا من الساعة 21.00 بملعب فاس.