Babnet   Latest update 10:10 Tunis

تشوكويزي لاعب نيجيريا: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة احترام كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d000081c817.90769382_jlmnpgeikhofq.jpg width=100 align=left border=0>
تشوكويزي (لاعب نيجيريا)
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 10:10 Lecture 1 min, 20 sec
      
قال صمويل تشوكويزي جناح منتخب نيجيريا إن كأس الأمم الافريقية لكرة القدم يجب أن تحظى بنفس القدر من الاحترام الذي تتمتع به كأس العالم وكأس أوروبا وذلك بعدما أثير الجدل حول موعد البطولة المقامة في المغرب.

وكان من ‌المقرر أن تقام البطولة في الصيف، قبل أن تعاد جدولتها لتنطلق في 21 ديسمبر الجاري ‍وتستمر حتى 18 جانفي 2026، وهو ما يحرم أندية غرب أوروبا من لاعبيها المشاركين في البطولة.



وبسبب ذلك، قرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أن ‌ينضم اللاعبون إلى منتخباتهم قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق البطولة، وهو قرار ترتب عليه إلغاء بعض المباريات الودية للمنتخبات الافريقية أو تغيير موعدها.
وقال تشوكويزي في لقاء اعلامي يوم الثلاثاء "الجميع يريد اللعب في كأس أمم افريقيا، هي واحدة من أفضل البطولات ‌في العالم."
"يجب أن تحظى كأس الأمم الافريقية بنفس الاحترام الذي تحظى به كأس أوروبا وكأس العالم، عليكم احترامها أيضا".
وأضاف "إذا تلقيت الاستدعاء الدولي فعلى المدرب أن يتفهم أنه ليس بيدك ما تقوم به، لأنك ‍تريد تمثيل بلدك".
ويعتقد لاعب فولهام، الذي سيصل مجموع غيابه عن مباريات فريقه إلى ست إذا انتهى مشوار نيجيريا عند دور الستة عشر، أن توقيت إقامة البطولة ليس مناسبا، لكنه ليس ذريعة لمنع اللاعبين من تمثيل بلادهم.
وأضاف "ندرك أنهم وضعوا جدول البطولة في الوقت الخاطئ، لكن عليك اللعب إذا تلقيت الدعوة، لا تمتلك ‌الخيار ولا يمكن لناديك أن يمنعك."
"يمكنك فقط أن تقول إن التوقيت كان خاطئا، لكن من غير المقبول بالنسبة لي قول إن البطولة ليست كبيرة".
وشارك تشوكويزي في فوز نيجيريا 2-1 على تنزانيا في مستهل مبارياتها في المجموعة الثالثة، قبل مواجهة المنتخب التونسي في مباراة حاسمة للصدارة يوم السبت انطلاقا من الساعة 21.00 بملعب فاس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320823

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
19°-11
17°-10
16°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026