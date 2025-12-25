Principales dispositions de la loi de finances 2026

I : CONSOLIDER LE R LE SOCIAL DE L' TAT

Article 13 – Incitation au recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur dans le secteur privé

L' tat prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale afférente à la rémunération versée au profit des salariés diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par les établissements du secteur privé à compter du 1er janvier 2026, selon un barème dégressif sur cinq ans (100 % la première année, 80 % la deuxième, 60 % la troisième, 40 % la quatrième, 20 % la cinquième).



Article 14 – largissement des interventions du Fonds National de l'Emploi



Article 15 – Institution de revalorisation des salaires, traitements et pensions



Article 16 – Soutien à l'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé



Article 17 – quipements médicaux des structures de santé militaires



Article 18 – Financement de l'acquisition de médicaments spéciaux



Article 19 – Soutien aux cliniques de la sécurité sociale



Article 20 – Renforcement des ressources de financement des caisses sociales



II : SOUTENIR LES ENTREPRISES CONOMIQUES ET FAVORISER L'INVESTISSEMENT POUR UN D VELOPPEMENT QUITABLE



Articles 21 à 30



III : INTERVENTIONS SOCIALES



Articles 32 à 37



IV : SOUTENIR LA CONTRIBUTION SOCIALE



Articles 38 et 39



V : R FORME FISCALE ET NUM RISATION DES SERVICES



Chapitre I : Réforme fiscale (Articles 48 à 88)



Chapitre II : Numérisation des services (Articles 52 à 55)



Article 110 – Date d'application



Cet article crée un nouveau mécanisme d'incitation à l'emploi des diplômés dans le secteur privé, par la prise en charge progressive et dégressive des cotisations patronales, en modifiant l'article 17 de la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant promulgation du Code de la Sécurité Sociale pour y insérer un dispositif spécifique d'exonération de cotisations patronales.Un paragraphe est ajouté à l'article 13 de la loi n° 101-1999 portant création du Fonds National de l'Emploi et définissant ses ressources et ses domaines d'intervention, étendant les interventions du Fonds au financement de programmes visant à rehausser les qualifications des demandeurs d'emploi, des étudiants des années terminales de l'enseignement supérieur et des stagiaires de la formation professionnelle.Il est procédé à une revalorisation des salaires et traitements dans les secteurs public et privé, ainsi que des pensions des retraités, au titre des exercices 2026 et 2027. Les modalités sont fixées par décret.Cet article institue un cadre légal spécifique pour une revalorisation exceptionnelle des rémunérations et pensions, avec renvoi au pouvoir réglementaire pour les détails d'application.Suspension du paiement de la TVA sur les achats locaux de réactifs, solutions, fournitures médicales, appareils et équipements destinés au contrôle des médicaments, sur base d'une attestation fiscale.Suspension de la TVA et exonération des droits de douane à l'importation pour les équipements médicaux acquis au profit des cliniques militaires et des centres de santé privés militaires.Extension de la prise en charge aux médicaments spéciaux non inscrits sur la liste de base de l'assurance-maladie.Suspension de la TVA et exonération des droits de douane pour les équipements et matériels nécessaires aux cliniques de sécurité sociale et au centre de fabrication de prothèses.Institution de plusieurs mesures fiscales affectées au financement de la sécurité sociale, notamment la majoration de certains droits, l'instauration de nouvelles contributions sectorielles et des prélèvements ciblés.Dispositions relatives au soutien au logement social, à l'exonération fiscale du transport pris en charge par l'employeur, au financement des entreprises dans les régions moins développées, aux PME, aux sociétés communautaires, aux petits agriculteurs, ainsi qu'à la mise en boîte de l'huile d'olive et à l'allégement des droits d'enregistrement.Création de fonds dédiés aux personnes handicapées, extension des exonérations fiscales pour leurs projets, allocations ciblées pour certaines pathologies, soutien à l'inclusion financière des catégories vulnérables et renforcement des mécanismes de solidarité.largissement des charges déductibles au titre des dons et subventions, et extension du champ d'intervention des contributions relevant de la responsabilité sociétale des entreprises au secteur social.Révision de plusieurs droits et taxes, mécanismes de régularisation des dettes fiscales et douanières, allégements sectoriels, création de fonds spécialisés, mesures en faveur de l'agriculture, de l'énergie, de l'audiovisuel et instauration d’un impôt sur la fortune.Facilitation des procédures pour les Tunisiens non résidents, généralisation progressive de la facture électronique, simplification administrative et privilèges fiscaux ciblés.Les dispositions de la loi sont applicables à compter du 1er janvier 2026, avec des règles transitoires spécifiques pour certains articles.