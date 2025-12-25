البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، والتي ستدور اليوم الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
* قاعة الأمير المنزه 7: شبيبة المنازه – الدالية الرياضية بقرمبالية
* قاعة خواجة بالمهدية: نادي كرة السلة بالمهدية – النادي الإفريقي
* قاعة بن عمار بحلق الوادي: النجم الرياضي بحلق الوادي – النجم الرياضي الساحلي
الترتيب
* النادي الإفريقي: 18 نقطة (9 مباريات)
* النجم الساحلي: 16 نقطة (9 مباريات)
* شبيبة المنازه: 14 نقطة (9 مباريات)
* نجم حلق الوادي: 12 نقطة (9 مباريات)
* الدالية الرياضية بقرمبالية: 11 نقطة (9 مباريات)
* نادي كرة السلة بالمهدية: 10 نقاط (9 مباريات)
المجموعة الثانية* قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – الاتحاد الرياضي المنستيري
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان: الشبيبة الرياضية القيروانية – النجم الرياضي الرادسي
* قاعة الحمامات: الجمعية الرياضية بالحمامات – الملعب النابلي
الترتيب
* شبيبة القيروان: 17 نقطة (9 مباريات)
* الاتحاد المنستيري: 16 نقطة (9 مباريات)
* الملعب النابلي: 15 نقطة (9 مباريات)
* النجم الرادسي: 13 نقطة (9 مباريات)
* جمعية الحمامات: 10 نقاط (9 مباريات)
* اتحاد الأنصار: 10 نقاط (9 مباريات)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320825