Babnet   Latest update 15:44 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6495f32abea3b3.21253886_nqkoljpgemfih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 13:40 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، والتي ستدور اليوم الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء:

المجموعة الأولى


* قاعة الأمير المنزه 7: شبيبة المنازه – الدالية الرياضية بقرمبالية

* قاعة خواجة بالمهدية: نادي كرة السلة بالمهدية – النادي الإفريقي
* قاعة بن عمار بحلق الوادي: النجم الرياضي بحلق الوادي – النجم الرياضي الساحلي

الترتيب

* النادي الإفريقي: 18 نقطة (9 مباريات)
* النجم الساحلي: 16 نقطة (9 مباريات)
* شبيبة المنازه: 14 نقطة (9 مباريات)
* نجم حلق الوادي: 12 نقطة (9 مباريات)
* الدالية الرياضية بقرمبالية: 11 نقطة (9 مباريات)
* نادي كرة السلة بالمهدية: 10 نقاط (9 مباريات)

المجموعة الثانية

* قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – الاتحاد الرياضي المنستيري
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان: الشبيبة الرياضية القيروانية – النجم الرياضي الرادسي
* قاعة الحمامات: الجمعية الرياضية بالحمامات – الملعب النابلي

الترتيب

* شبيبة القيروان: 17 نقطة (9 مباريات)
* الاتحاد المنستيري: 16 نقطة (9 مباريات)
* الملعب النابلي: 15 نقطة (9 مباريات)
* النجم الرادسي: 13 نقطة (9 مباريات)
* جمعية الحمامات: 10 نقاط (9 مباريات)
* اتحاد الأنصار: 10 نقاط (9 مباريات)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320825

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-11
16°-10
17°-10
15°-11
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026