البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6495f32abea3b3.21253886_nqkoljpgemfih.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، والتي ستدور اليوم الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء:



المجموعة الأولى





* قاعة الأمير المنزه 7: شبيبة المنازه – الدالية الرياضية بقرمبالية



* قاعة خواجة بالمهدية: نادي كرة السلة بالمهدية – النادي الإفريقي

* قاعة بن عمار بحلق الوادي: النجم الرياضي بحلق الوادي – النجم الرياضي الساحلي



الترتيب



* النادي الإفريقي: 18 نقطة (9 مباريات)

* النجم الساحلي: 16 نقطة (9 مباريات)

* شبيبة المنازه: 14 نقطة (9 مباريات)

* نجم حلق الوادي: 12 نقطة (9 مباريات)

* الدالية الرياضية بقرمبالية: 11 نقطة (9 مباريات)

* نادي كرة السلة بالمهدية: 10 نقاط (9 مباريات)



المجموعة الثانية

* قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – الاتحاد الرياضي المنستيري

* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان: الشبيبة الرياضية القيروانية – النجم الرياضي الرادسي

* قاعة الحمامات: الجمعية الرياضية بالحمامات – الملعب النابلي



الترتيب



* شبيبة القيروان: 17 نقطة (9 مباريات)

* الاتحاد المنستيري: 16 نقطة (9 مباريات)

* الملعب النابلي: 15 نقطة (9 مباريات)

* النجم الرادسي: 13 نقطة (9 مباريات)

* جمعية الحمامات: 10 نقاط (9 مباريات)

* اتحاد الأنصار: 10 نقاط (9 مباريات) شبيبة المنازه – الدالية الرياضية بقرمباليةنادي كرة السلة بالمهدية – النادي الإفريقيالنجم الرياضي بحلق الوادي – النجم الرياضي الساحلي* النادي الإفريقي: 18 نقطة (9 مباريات)* النجم الساحلي: 16 نقطة (9 مباريات)* شبيبة المنازه: 14 نقطة (9 مباريات)* نجم حلق الوادي: 12 نقطة (9 مباريات)* الدالية الرياضية بقرمبالية: 11 نقطة (9 مباريات)* نادي كرة السلة بالمهدية: 10 نقاط (9 مباريات)اتحاد الأنصار – الاتحاد الرياضي المنستيريالشبيبة الرياضية القيروانية – النجم الرياضي الرادسيالجمعية الرياضية بالحمامات – الملعب النابلي* شبيبة القيروان: 17 نقطة (9 مباريات)* الاتحاد المنستيري: 16 نقطة (9 مباريات)* الملعب النابلي: 15 نقطة (9 مباريات)* النجم الرادسي: 13 نقطة (9 مباريات)* جمعية الحمامات: 10 نقاط (9 مباريات)* اتحاد الأنصار: 10 نقاط (9 مباريات)