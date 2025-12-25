Babnet   Latest update 08:22 Tunis

رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات

Publié le Jeudi 25 Decembre 2025
      
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات بعد التّفويض الشّعبي ليوم السّابع عشر من هذا الشّهر الذي تداعى فيه التونسيّون والتونسيّات في تونس العاصمة وفي كافّة أنحاء الجمهوريّة ،ووجّه فيه رسالة مضمونة الوصول محتواها صفعة تاريخيّة لكلّ المتربّصين بهذا الوطن العزيز

وشدّد رئيس الدّولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، على أنّه لا مجال لتخييب آمال شعبنا ولا مجال لمعالجة الأوضاع قطاعًا إثر قطاع، كما أنّ خير المسؤولين هو من آثر الوطن وسيادته وتعفّف وذلّل كلّ الصّعاب، والجواب لن يكون خطابًا أو بلاغًا بل الجواب سيكون صدى في الواقع لتحقيق أهداف الثّورة في الشّغل والحريّة والكرامة الوطنيّة



كما ذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ الوعي الوطني العميق للشّعب التونسي يمثّل السّور المنيع أمام كلّ الترتيبات لأنّه على علم بحقيقة من راموا الاتفاق على النّفاق

