ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/8/menottes2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Decembre 2025
      
أطاحت الدوريات الليلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، وفي إطار مكافحتها لظاهرة ترويج المخدرات، ببارون ترويج مخدرات متلبّسًا وبحوزته كميات من المواد المخدّرة.

وكشفت الأبحاث معه أنّه يُعدّ من كبار مروّجي المخدرات، وينشط بين منطقتي رواد والسيجومي. وقد تمّ الاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.




ويُذكر أنّ أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي تمكّنوا مؤخرًا، إثر مداهمات أمنية ناجحة، من تفكيك عدّة شبكات وعصابات إجرامية خطيرة تنشط في مجال ترويج المخدرات والسلب والسرقات بمختلف أنواعها.

كما تمّ إيقاف عدد من العناصر الإجرامية المفتّش عنهم والمتورّطين في قضايا عدّة، وهو ما أدّى إلى انخفاض منسوب الجريمة بالجهة.
