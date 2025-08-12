تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6828803e68e2f6.81127672_honfpejlgmikq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلمت شركة النقل بتونس مستعملي خطوط المترو بـوقوع عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية صباح يوم الثلاثاء على مستوى مستودع تونس البحرية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بين محطتي التحويل الطاقي بكلّ من تونس البحرية وشارع المحطة



واوضح بلاغ صادر عن شركة النقل ان هذا العطب حال دون إتمام خروج العربات للاستغلال، والاقتصار على عربة في كل خط

