تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية

Publié le Mardi 12 Août 2025
      
أعلمت شركة النقل بتونس مستعملي خطوط المترو بـوقوع عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية صباح يوم الثلاثاء على مستوى مستودع تونس البحرية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بين محطتي التحويل الطاقي بكلّ من تونس البحرية وشارع المحطة

واوضح بلاغ صادر عن شركة النقل ان هذا العطب حال دون إتمام خروج العربات للاستغلال، والاقتصار على عربة في كل خط



كما اشار البلاغ الى انه في انتظار إصلاح هذا العطل واستئناف عملية خروج بقية العربات، تمّ توفير حافلات لتأمين تنقل الحرفاء تربط بين المحطة النهائية ببن عروس ومحطة برشلونة،ومحطتي الترابط بأريانة والجمهورية مرورا بمحطة الترابط 10 ديسمبر،ومحطتي خير الدين وبرشلونة مرورا بمحطة الترابط سليمان كاهية،ومحطتي الانطلاقة والجمهورية مرورا بباب سعدون،ومحطتي المروج 4 وبرشلونة مرورا بمحطة الترابط المنتزه

واكد ذات البلاغ انه تم تدعيم بقية الخطوط العادية بالحافلات الرابطة بين الأحياء ووسط العاصمة


Babnet

