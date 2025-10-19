Babnet   Latest update 06:22 Tunis

"ترامب الملك" يلقي القاذورات على المتظاهرين!

Publié le Dimanche 19 Octobre 2025
      
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو استفزازيا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

ويظهر ترامب في الفيديو وهو يقود طائرة حربية ويرتدي زي ملك، ثم يفتح خزانات الطائرة ويلقي القاذورات على أعداد كبيرة من المتظاهرين.



وفي وقت سابق، شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث. وقبل انطلاق المظاهرات، أصر ترامب على أنه "ليس ملكا"، بينما وصفها مسؤولو الإدارة والجمهوريون في الكونغرس بأنها دون أي أساس، وبأنها "مسيرات كراهية أمريكا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد نشر مرارا وتكرارا صورا منشأة بالذكاء الاصطناعي لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تصوره في أدوار بطولية أو ملكية أو أسطورية، مثل محارب قوي، أو ملك، أو حتى بابا الفاتيكان في محاولة لإبراز صورته كقائد استثنائي في العالم.

ويرى المنتقدون أن استخدام ترامب المتكرر للصور المنشأة بالذكاء الاصطناعي يشوش الحدود بين الواقع والخيال، ويسهم في صناعة نوع من "الأسطورة السياسية" التي تخاطب العواطف أكثر من الحقائق. بينما يعتبر أنصاره أن هذه الصور مجرد تعبير رمزي عن القوة والوطنية.


الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
