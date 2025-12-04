مدرب فلسطين: إصرار اللاعبين وعدم الاستسلام سرّ العودة أمام تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e0323225ef3.56022973_gmelipqhnjofk.jpg width=100 align=left border=0>

أكد إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، أن الروح القتالية العالية والإصرار وعدم الاستسلام كانت العوامل الحاسمة التي سمحت لمنتخبه بالعودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين أمام المنتخب التونسي، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب قطر 2025، على استاد لوسيل.



وشدد أبو جزر، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة، على أن منتخب فلسطين لم يضمن التأهل بعد، مشيرا إلى أن الفرحة الكبيرة التي ظهرت على اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة تعود إلى أن التعادل تحقق في وقت بالغ الصعوبة، وأن هذه الفرحة تمثل "فرحة شعب بأكمله"، باعتبار أن المنتخب أصبح "سفير فلسطين وبسمة شعب يعيش معاناة يومية".









وأوضح أن عدم الاستسلام الذي يميّز الفلسطينيين كان "السبب الرئيسي" في تحقيق التعادل، معبرا عن رضاه بأداء اللاعبين طوال فترات المباراة رغم قبول هدفين نتيجة أخطاء دفاعية.



وأضاف أن تفاعل الجماهير الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها وارتفاع سقف الانتظارات بعد الفوز على قطر في الجولة الأولى، يلقي مسؤولية كبيرة على المجموعة لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الشعب الفلسطيني في كل مكان.



وأكد أبو جزر أن كل مباراة يخوضها المنتخب تمثل "رسالة للعالم حول القضية الفلسطينية"، مضيفا أن التأهل لم يُحسم بعد وأن سيناريوهات الجولة الختامية تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات.



وأشار مدرب فلسطين إلى أن وجود عدد من اللاعبين المحترفين في الدوري المصري ضمن التشكيلة الأساسية أمام تونس ساعد على تقديم أداء قوي بفضل احتكاكهم المتواصل مع كرة القدم الإفريقية، كما ساهم الدوري القطري بدوره في تطوير مستوى بعض اللاعبين، وهو ما ظهر بوضوح في مباراتي قطر وتونس.

