وقفة احتجاجية في قابس والإفراج عن عدد من الموقوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f5205aeeb7f5.73954482_fikmgplqnheoj.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت مدينة قابس، عشية اليوم، وقفة احتجاجية بمفترق عين سلام، شارك فيها عدد من الأهالي الذين جدّدوا مطالبتهم بتفكيك الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي، تنفيذًا لقرار حكومي صدر سنة 2017، مؤكدين أن هذه الوحدات تمثل مصدرًا رئيسيًا للتلوث ومسببًا مباشرًا لحالات الاختناق التي عرفتها الجهة في الأيام الأخيرة.



وردّد المحتجون شعارات من بينها: "الشعب يريد تفكيك الوحدات" و "تنفيذ القرار الحكومي الآن"، معتبرين أن الوضع البيئي لم يعد يحتمل أي تأخير في اتخاذ إجراءات فعلية.









ووفق إذاعة "الجوهرة أف أم"، تم اليوم الإفراج عن 15 موقوفًا من بين 16 شخصًا تم توقيفهم أمس السبت على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

كما أفاد نفس المصدر بأن العدد الجملي للموقوفين بلغ 34 شخصًا منذ انطلاق موجة التحركات.



تأتي هذه الوقفة في ظل حالة احتقان اجتماعي متصاعد بالجهة، بعد تسجيل حالات اختناق جماعي لتلاميذ وسكان نتيجة انبعاث الغازات السامة من وحدات الإنتاج، ما دفع الأهالي إلى تصعيد تحركاتهم والمطالبة بإجراءات عاجلة لإنهاء ما وصفوه بـ"الكارثة البيئية المتواصلة". ووفق إذاعة "الجوهرة أف أم"، تم اليوم الإفراج عنمن بينتم توقيفهم أمس السبت على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.كما أفاد نفس المصدر بأنمنذ انطلاق موجة التحركات.تأتي هذه الوقفة في ظل حالة احتقان اجتماعي متصاعد بالجهة، بعد تسجيل حالات اختناق جماعي لتلاميذ وسكان نتيجة انبعاث الغازات السامة من وحدات الإنتاج، ما دفع الأهالي إلى تصعيد تحركاتهم والمطالبة بإجراءات عاجلة لإنهاء ما وصفوه بـ"الكارثة البيئية المتواصلة".