صفاقس : فوز محمد امين قويسم ومحبوبة بلقاسم بسباق 10 كلم ضمن تظاهرة "خطوات من أجل السلام"

فاز، محمد أمين قويسم، من النادي البلدي لألعاب القوى بالقيروان، بالمرتبة الأولى، لسباق 10 كلم في اطار التظاهرة الرياضية التضامنية في العدو "خطوات من اجل السلام" التي اقيمت اليوم الاحد بصفاقس بعد قطعه المسافة في 29 دقيقة و44 ثانية متقدما على ريان معمر، من نادي الحرس الوطني، (32 دقيقة و57 ثانية) فيما حل هيكل السبوعي، من نادي الحرس الوطني، في المركز الثالث(33 دقيقة و36 ثانية).



وفي صنف السيدات فازت محبوبة بلقاسم بسباق 10 كلم ضمن هذه التظاهرة الرياضية التضامنية مع أهالي غزة وفلسطين بعد ان قطعت المسافة في 39 دقيقة و24 ثانية متقدمة على سيرين الماجري، من نادي الحرس الوطني، ( 39 دقيقة و41 ثانية) فيما أحرزت، أميمة ساسي، من نادي الحرس الوطني، المرتبة الثالثة، (40 دقيقة و25 ثانية)



أما السباق الثاني الخاص ب3 كلم، الذي أعدته الجهة المنظمة للتظاهرة الرياضية التضامنية "خطوات من أجل السلام "، "فلم يشهد تتويجا، بإعتبار أنه سباق للجميع، شاركت فيه مختلف الأعمار من 5 سنوات حتى 80 سنة"، وفق ما أفاد رئيس لجنة تنظيم هذه التظاهرة الرياضية التضامنية، عباس المسدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.يذكر أن هذه التظاهرة الرياضية التضامنية في العدو، التي إحتضنتها، اليوم الأحد، مدينة صفاقس تحت شعار "خطوات من أجل السلام "، كانت بتنظيم من الجمعية التونسية للسباقات على الطريق، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، والجامعة التونسية لألعاب القوى، وجمعية "ران اين صفاقس" بالإضافة إلى الكشافة التونسية.وتهدف هذه التظاهرة، وفق ما ذكره رئيس لجنة التنظيم عباس المسدي، إلى "التأكيد على دور الرياضة في نشر قيم السلام والتضامن، والتعبير عن وقوف الشعب التونسي مع أشقائه في فلسطين وتعاطفه معهم في ظل ما يعانونه بسبب الحرب، كما تتوق التظاهرة إلى التعريف بالثراء الحضاري والثقافي الذي تكتنزه مدينة صفاقس، والترويج له، من أجل دفع وتنشيط الحركة السياحية بجهة صفاقس.وأوضح، المسدي، أنه "حرصا من الجهة المنظمة للتظاهرة، على إتاحة وضمان فرصة المشاركة للجميع، ومراعاة مختلف الفئات العمرية، تمت برمجة سباقين مختلفين ضمن التظاهرة، السباق الأول الخاص بقطع مسافة 10 كلم والثاني (3 كلم)، الذي شهد مشاركة مختلف الأعمار من 5 سنوات إلى 80 سنة، المولعين برياضة العدو،وبالتوازي مع السباقين ضمن التظاهرة، وإنسجاما مع طابعها التضامني مع الشعب الفلسطيني، تم تركيز عدد من فضاءات العرض أمام مقر بلدية صفاقس، للتعريف بالقضية الفلسطينية، والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، فضلا عن تنظيم ورشات مفتوحة لإبداعات الأطفال، والتي تمحورت حول أهمية ممارسة الرياضة، ودورها في الوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن برمجة عروض موسيقية، وفرجوية، لتنشيط الفضاءات العامة بمدينة صفاقس.