افتتاح الدورة الثانية لملتقى الكتاب العربي في فرنسا بمشاركة تونسية هامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f548290e1a08.66638209_oljqgnkehmipf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 23:10
      
انطلقت أمس السبت بالحي الجامعي بباريس فعاليات الدورة الثانية من الملتقى الدولي للكتاب العربي في فرنسا التي تتواصل إلى غاية يوم 25 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الأدباء والشعراء والمبدعين المثقفين من تونس ومن عديد البلدان العربية فضلا عن المثقفين والمبدعين العرب المقيمين بفرنسا.

وتضمن برنامج اليوم الافتتاحي الذي حضره عدد من السفراء والديبلوماسيين، أمسية شعرية تابع خلالها الحاضرون قراءات لعدة شعراء من بينهم الشاعر كمال بوعجيلة والشاعرة الثريا رمضان ومحمد النجار (تونس) وعمار مرياش (الجزائر) وآمال الصالحي وعلية البوزيدي (المغرب) ونبيل شوفان (سوريا) .



كما كان للحاضرين موعد أمس مع ندوة أدبية أدارتها الكاتبة الجزائرية فايزة مصطفى وشارك فيها العديد من الأصوات الروائية والسردية منهم بالخصوص الكاتب الجزائري واسيني الأعرج والتونسي ماهر عبد الرحمان والتونسية فتحية دبش والكاتب التونسي المقيم في باريس أبو بكر العيادي والكاتبة والمترجمة السودانية تسنيم طه .

ويسجل الملتقى حضور عديد الأسماء التونسية الأخرى في عالم الأدب على غرار الكاتبة مها عزوز والكاتبة حنان جنان فضلا عن الكاتب التونسي والناشط الثقافي علاء الدين السعيدي عضو اتحاد الصحافيين والكتاب العرب في أوروبا وعضو لجنة تنظيم الملتقى.

وتتواصل على امتداد أسبوع الندوات واللقاءات وحفلات تواقيع الكتب، وفق ما أكده في اليوم الافتتاحي رئيس الملتقى، الكاتب والناشط الثقافي والسياسي علي المرعبي مدير مجلة ووكالة أنباء كل العرب، ومقرها باريس، والتي تنظم هذا الملتقى بالتعاون مع عدد من دور النشر والمكتبات العربية.


