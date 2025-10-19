Babnet   Latest update 11:08 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 11:08 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تتواصل اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 منافسات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تُجرى الدفعة الثانية من المباريات انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، وفق البرنامج التالي:

الساعة 15:00


* النادي الصفاقسي 🆚 مستقبل سليمان


* الحكم الرئيسي: نعيم حسني
* حكم الفيديو (VAR): خليل الجريء
النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى*
أخبار ذات صلة:
الرابطة الاولى (الجولة 10-الدفعة1): شبيبة العمران تعمق جراح شبيبة القيروان والتعادل يحسم حوار الجنوب بين اتحاد بن قردان ومستقبل قابس...

* مستقبل المرسى 🆚 نجم المتلوي

* الحكم الرئيسي: محرز المالكي
* حكم الفيديو (VAR): أمير العيادي
النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية*


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316911


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:39
15:12
12:11
06:31
05:04
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-19
26°-19
29°-20
28°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    