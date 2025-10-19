الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تتواصل اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 منافسات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تُجرى الدفعة الثانية من المباريات انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، وفق البرنامج التالي:
الساعة 15:00
* النادي الصفاقسي 🆚 مستقبل سليمان
* الحكم الرئيسي: نعيم حسني
* حكم الفيديو (VAR): خليل الجريء
النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى*
* مستقبل المرسى 🆚 نجم المتلوي
* الحكم الرئيسي: محرز المالكي
* حكم الفيديو (VAR): أمير العيادي
النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية*
