الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 منافسات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تُجرى الدفعة الثانية من المباريات انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، وفق البرنامج التالي:



الساعة 15:00





* النادي الصفاقسي 🆚 مستقبل سليمان





* الحكم الرئيسي: نعيم حسني

* حكم الفيديو (VAR): خليل الجريء

النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى*

أخبار ذات صلة: الرابطة الاولى (الجولة 10-الدفعة1): شبيبة العمران تعمق جراح شبيبة القيروان والتعادل يحسم حوار الجنوب بين اتحاد بن قردان ومستقبل قابس...

* مستقبل المرسى 🆚 نجم المتلوي



* الحكم الرئيسي: محرز المالكي

* حكم الفيديو (VAR): أمير العيادي

النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية* نعيم حسنيخليل الجريءالقناة الوطنية الأولى*محرز المالكيأمير العياديالقناة الوطنية الثانية*