"وول ستريت جورنال": سوروس يزيد من توزيع المنح بعد بدء التوترات مع ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f476d4e3d383.80891790_iegqlfnhkjmop.jpg width=100 align=left border=0>
George Soros at World Economic Forum, , CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 06:22
      
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر بأن الملياردير جورج سوروس والمنظمات التابعة له عززوا منحهم في مجالات مختلفة عقب التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت الصحيفة: "في حين تتزايد التهديدات من جانب الإدارة، يقوم جورج و(ابنه) أليكس سوروس بتوزيع المنح أكثر من أي وقت مضى".

ووفقا لمصادر مطلعة على إنفاق منظمات سوروس، فإن منظمة Open Society Foundations تخطط لتخصيص 1.4 مليار دولار كمنح هذا العام لقضايا مختلفة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا.

كما ذكرت التقارير أن جورج سوروس نفسه تبرع بـ10 ملايين دولار للحملة الديمقراطية لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في كاليفورنيا، والتي أطلقت ردا على جهود جمهورية مماثلة في أماكن أخرى. ويقال إن هذا التبرع هو الأكبر حتى الآن لدعم حملة كاليفورنيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر أن وزارة العدل الأمريكية أمرت المدعين الفيدراليين في عدة مقاطعات بإعداد خطط للتحقيق في نشاط منظمة Open Society Foundations التابعة لجورج سوروس.

وأشار ترامب لاحقا إلى أن سوروس وريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع "لينكدإن"، قد يواجهان مشاكل قانونية إذا ثبت تقديمهما دعما ماليا للراديكاليين اليساريين.


