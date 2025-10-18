Babnet   Latest update 09:20 Tunis

"أمك".. رد صادم من المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن اختيار مكان لقاء بوتين وترامب المرتقب!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f348b1a7aa31.66251777_nhlfoqiejgpkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 08:55
      

أثار رد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت على سؤال أحد مراسلي موقع "HuffPost"، بشأن اختيار مكان لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، استغرابا واسعا.


فخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه المراسل سؤالا إلى ليفت حول الجهة التي اختارت مدينة بودابست في هنغاريا لتكون مكانا للقاء المرتقب، فأجابت بسخرية قائلة: "أمّك".


وعندما سئلت لاحقا عما إذا كانت تعتبر إجاباتها مضحكة، قالت إنها ترى الأمر مضحكا لأن موقع HuffPost "يعتبر نفسه مجلة"، ووصفت الصحفي بأنه "كاتب يساري متطرف لا يأخذه أحد على محمل الجد"، مضيفة أنها لا ترغب في تلقي أي أسئلة أخرى من الموقع.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن محادثاته مع بوتين هاتفية تضمنت بحث ترتيبات مبدئية لاجتماع محتمل في هنغاريا بمشاركة مستشارين رفيعي المستوى من الجانبين.


