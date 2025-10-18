"أمك".. رد صادم من المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن اختيار مكان لقاء بوتين وترامب المرتقب!
أثار رد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت على سؤال أحد مراسلي موقع "HuffPost"، بشأن اختيار مكان لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، استغرابا واسعا.
فخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه المراسل سؤالا إلى ليفت حول الجهة التي اختارت مدينة بودابست في هنغاريا لتكون مكانا للقاء المرتقب، فأجابت بسخرية قائلة: "أمّك".
كارولين ليفيت— Sherin Helal (@sherinhelal555) October 17, 2025
متحدثة البيت الأبيض
بترد على صحفي سأل عن أسباب اختيار بودابست للقاء ترامب وبوتين ب "Your Mother" 🤦🏻♀ 🤭🫣 pic.twitter.com/DxgyrEp9Ie
وعندما سئلت لاحقا عما إذا كانت تعتبر إجاباتها مضحكة، قالت إنها ترى الأمر مضحكا لأن موقع HuffPost "يعتبر نفسه مجلة"، ووصفت الصحفي بأنه "كاتب يساري متطرف لا يأخذه أحد على محمل الجد"، مضيفة أنها لا ترغب في تلقي أي أسئلة أخرى من الموقع.
🇺🇸 Journalist: “Who chose Budapest as the meeting place for Putin and Trump?”— Universal News (@universalnewsx) October 17, 2025
White House spokesperson Leavitt: “Your mom did.” pic.twitter.com/FrU1AF89mh
وفي وقت سابق، قال ترامب إن محادثاته مع بوتين هاتفية تضمنت بحث ترتيبات مبدئية لاجتماع محتمل في هنغاريا بمشاركة مستشارين رفيعي المستوى من الجانبين.
