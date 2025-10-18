ارتفاع الطلب على الطاقة في تونس بنسبة 55 بالمائة وتراجع الاستقلالية الطاقية إلى 36 بالمائة مع نهاية أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/7/poteau2.jpg width=100 align=left border=0>
كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم عن تواصل الضغوط على الميزان الطاقي لتونس، حيث بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية مع موفى شهر أوت 2025 نحو 6.5 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
الغاز الطبيعي يقود الارتفاع في الاستهلاك
ووفق البيانات الرسمية، شهد الطلب على:
* المواد البترولية
ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%
،
* في حين ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8%
، وهو ما يعكس تزايد استهلاك هذه المادة الحيوية سواء في إنتاج الكهرباء أو في الاستخدامات الصناعية.
عجز متصاعد في ميزان الطاقة
نتيجة هذا التطور، بلغ عجز ميزان الطاقة
حوالي 4.1 مليون طن مكافئ نفط
إلى موفى أوت 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 14%
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي...
تراجع الموارد الوطنية
بلغت الموارد الوطنية من الطاقة (من إنتاج محلي وإتاوة الغاز الجزائري)
حوالي 2.4 مليون طن مكافئ نفط
، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8%
مقارنة بأوت 2024. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، واستمرار التراجع الطبيعي للحقول.
انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية
نتيجة هذه التطورات، تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية
– أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي – إلى 36%
فقط، مقابل 41%
خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، ما يعني أن تونس تعتمد بنسبة تفوق 60% على التوريد لتغطية حاجياتها الطاقية.
