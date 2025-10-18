Babnet   Latest update 10:24 Tunis

ارتفاع الطلب على الطاقة في تونس بنسبة 55 بالمائة وتراجع الاستقلالية الطاقية إلى 36 بالمائة مع نهاية أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/7/poteau2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 10:24 قراءة: 1 د, 3 ث
      
كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم عن تواصل الضغوط على الميزان الطاقي لتونس، حيث بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية مع موفى شهر أوت 2025 نحو 6.5 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

الغاز الطبيعي يقود الارتفاع في الاستهلاك


ووفق البيانات الرسمية، شهد الطلب على:


* المواد البترولية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%،
* في حين ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8%، وهو ما يعكس تزايد استهلاك هذه المادة الحيوية سواء في إنتاج الكهرباء أو في الاستخدامات الصناعية.

عجز متصاعد في ميزان الطاقة

نتيجة هذا التطور، بلغ عجز ميزان الطاقة حوالي 4.1 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى أوت 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي...

تراجع الموارد الوطنية

بلغت الموارد الوطنية من الطاقة (من إنتاج محلي وإتاوة الغاز الجزائري) حوالي 2.4 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8% مقارنة بأوت 2024. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، واستمرار التراجع الطبيعي للحقول.

انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية

نتيجة هذه التطورات، تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية – أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي – إلى 36% فقط، مقابل 41% خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، ما يعني أن تونس تعتمد بنسبة تفوق 60% على التوريد لتغطية حاجياتها الطاقية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316853


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
22°-18
27°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    