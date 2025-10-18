ارتفاع الطلب على الطاقة في تونس بنسبة 55 بالمائة وتراجع الاستقلالية الطاقية إلى 36 بالمائة مع نهاية أوت 2025

كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم عن تواصل الضغوط على الميزان الطاقي لتونس، حيث بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية مع موفى شهر أوت 2025 نحو 6.5 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.



الغاز الطبيعي يقود الارتفاع في الاستهلاك



عجز متصاعد في ميزان الطاقة



تراجع الموارد الوطنية



انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية



ووفق البيانات الرسمية، شهد الطلب على:ارتفاعًا طفيفًا بنسبة* في حين ارتفع الطلب على، وهو ما يعكس تزايد استهلاك هذه المادة الحيوية سواء في إنتاج الكهرباء أو في الاستخدامات الصناعية.نتيجة هذا التطور، بلغحواليإلى موفى أوت 2025، مسجلًا زيادة بنسبةمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي...بلغتحوالي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبةمقارنة بأوت 2024. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، واستمرار التراجع الطبيعي للحقول.نتيجة هذه التطورات، تراجعت– أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي – إلىفقط، مقابلخلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، ما يعني أن تونس تعتمد بنسبة تفوق 60% على التوريد لتغطية حاجياتها الطاقية.