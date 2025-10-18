Babnet   Latest update 11:32 Tunis

انتاج الكهرباء يرتفع الى موفى اوت المنقضي بنسبة 4 بالمائة مع تواصل الاعتماد شبه الكلي على الغاز الطبيعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 11:32 قراءة: 1 د, 19 ث
      
سجّل إنتاج الكهرباء في تونس ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغ حوالي 14 ألف جيغاواط ساعة إلى موفى شهر أوت، مسجلًا زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. كما ارتفع الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي بنسبة 4 بالمائة، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

الغاز الطبيعي يغطي 94% من الإنتاج


أفادت المعطيات الرسمية أن منظومة إنتاج الكهرباء اعتمدت بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي الذي ساهم بنسبة 94% في تلبية الطلب الوطني، ما يعكس استمرار هشاشة المنظومة الطاقية وارتباطها بالواردات.


ارتفاع واردات الكهرباء من الجزائر

شهدت واردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ساهمت بنسبة 11% في تغطية الحاجيات الوطنية، في مؤشر على تزايد الاعتماد على التبادل الطاقي الإقليمي لتعويض النقص في الإنتاج الوطني.

تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات

وفي المقابل، تواصل التراجع في الإنتاج الوطني من الموارد الطاقية:

* النفط الخام: انخفض بنسبة 9% ليبلغ 0.86 مليون طن مكافئ نفط مقابل 0.94 مليون طن في أوت 2024.
* سوائل الغاز: تراجعت بنسبة 10% لتصل إلى 86 ألف طن مكافئ نفط.
* الغاز الطبيعي التجاري: انخفض بنسبة 6% ليبلغ 0.78 مليون طن مكافئ نفط.
* كميات الإتاوة من الغاز الجزائري: تراجعت بنسبة 11% لتبلغ 587 ألف طن مكافئ نفط.
* الشراءات من الغاز الجزائري: ارتفعت بنسبة 19% إلى 1.923 مليون طن مكافئ نفط، ما يؤكد اتساع الفجوة بين الإنتاج الوطني والحاجيات المحلية.

تحديات هيكلية تفرض تحركًا عاجلًا

أرجع المرصد هذا التراجع إلى:

* تواصل انخفاض إنتاج الحقول الوطنية
* غياب مشاريع حفر جديدة واكتشافات بديلة
* التراجع الطبيعي للمخزونات الطاقية
ما يجعل قطاع الطاقة أمام تحديات استراتيجية تتعلق بالأمن الطاقي والاستقلالية الاقتصادية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316855


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
22°-18
27°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    