Babnet   Latest update 13:45 Tunis

وزير الإقتصاد يجري سلسلة لقاءات خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3853d5e4792.70377378_ejlhpfqgikmno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 13:16 قراءة: 1 د, 41 ث
      
خلال مشاركته في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ و الوفد المرافق له بعد ظهر الخميس 16 اكتوبر 2025 بالدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها الجانبان على متانة الشراكة التي تجمع بين تونس والبنك وعلى الحرص لمزيد تعزيزها ، كما تعرض الجانبان الى سير عدد من البرامج والمشاريع التى يساهم البنك في تمويلها.
ونوه الوزير في هذا السياق بالمستوى الذي بلغه التعاون المالي والفني بين الجانبين ، معربا عن تطلعه لأن يشهد هذا الأخير مزيدا من التطور والتنوع في المرحلة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

وأكد الدكتور سيدي ولد التاه بدوره على التزام البنك بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.


كما التقى سمير سمير الحفيظ بنائب رئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية(AIIB) Ludger Schuknecht ، حيث شكل اللقاء مناسبة تعرض خلالها الجانبان الى الآفاق والفرص المتاحة للإستفادة من الآليات المالية المتوفرة لدى البنك لدعم مشاريع البنية التحتية في تونس.
وفي اليوم الأخير من مشاركته في فعاليات الإجتماعات السنوية، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 17 اكتوبر برئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.

و تطرق الجانبان خلال اللقاء الي التقدم في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الممولة من قبل البنك والأفاق المتاحة لتعزيز التعاون المالى والفني ، اضافة الى المجالات التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
واعرب محمد بن سليمان الجاسر عن إستعداد البنك لدراسة ما سيقدمه الجانب التونسي من مقترحات مشاريع للتمويل.

كما كان للسيد سمير عبدالحفيظ مقابلة جمعته بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(BERD) Matteo Patrone استعرض خلالها الجانبان اوجه التعاون الجاري ، إضافة الى المجالات ذات الأولوية التي يمكن التركيز عليها في المرحلة القادمة.
واعرب Matteo Patrone عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع العمومية او في توفير الدعم لفائدة القطاع الخاص.
واجتمع سمير عبدالحفيظ بنائب رئيس المؤسسة المالية الدولية(IFC) Ethiops Tafara. و تناولت المقابلة سير ابرز برامج التعاون المالي و الفني القائمة مع القطاعين العام و الخاص و الامكانيات المتاحة لمزيد تدعيمه .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316863


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
23°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    