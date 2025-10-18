أرام بلحاج يقترح بديلاً عملياً لتفادي التمشي "الخاطئ" في تمويل عجز الميزانية

قدّم أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، مقترحًا بديلًا للسياسة المالية التي تعتمدها الدولة في تمويل عجز الميزانية عبر التسبقات الاستثنائية من البنك المركزي التونسي، معتبرًا أن هذا التمشي أصبح يشكّل خطرًا حقيقيًا على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، وأن الوقت قد حان لاعتماد حلول مبتكرة تقوم على إصلاح المنظومة بدل مواصلة المسكنات المؤقتة.



تمويل بديل عبر شراء الأصول والتيسير الكمي



ضغوط تضخمية محدودة مقابل مكاسب استراتيجية



انتقادات للتسبقات الاستثنائية



الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2026



دعوة إلى نقاش وطني جدّي



"الحل ليس في المزيد من التسبقات الاستثنائية، بل في إعادة التفكير جذريًا في تمويل الاقتصاد وإعادة بناء دور المؤسسات العمومية كمحرك للنمو" — آرام بلحاج.

وأكد بلحاج، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، أن المقترح يقوم علىوضخ سيولة مباشرة لتأهيل هذه المؤسسات وإعادة هيكلتها. كما دعا إلى إمكانية اعتماد(Assouplissement Quantitatif)، من خلالوأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المقاربة تُعتبر حلًا عمليًا وفعالًا، إذ تسمح بضخ الأموال في الاقتصاد الحقيقي عبر المؤسسات المنتجة، خاصة في القطاعات الحيوية، ما يخلق ديناميكية استثمارية جديدة ويعزّز الإنتاج والتشغيل.وأشار بلحاج إلى أنّ هذه الآلية قد تفرز ضغوطًا تضخمية محدودة على المدى القريب، لكنها ستُحدث، من خلال:وانتقد الخبير استمرار الدولة في الترفيع في التسبقات الاستثنائية من البنك المركزي، مبيّنًا أنها بلغت:واعتبر بلحاج أن هذا التمشي حوّل الاستثناء إلى قاعدة، وقد يؤدي لاحقًا إلىبما يسمح بالتمويل المباشر لعجز الميزانية، وهو ما يُعد خطرًا على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.ويأتي هذا الجدل في ظل ما تضمنه، الذي يسمح للبنك المركزي بتقديم، دون فائدة وبشروط سداد تمتد على 15 سنة.وختم بلحاج بالتأكيد على ضرورةحول هذا المقترح، معتبرًا أنه يمثل بديلاً واقعيًا يُمكن اعتماده لإنعاش المؤسسات العمومية وتحقيق استدامة مالية دون تحميل الاقتصاد الوطني مزيدًا من المخاطر.