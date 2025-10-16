Babnet   Latest update 10:08 Tunis

قرار قضائي في حق وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 09:28
      
أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، محاكمة وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي إلى جلسة ديسمبر المقبل، وذلك بخصوص قضية جديدة على علاقة بأعمال قضائية قام بها في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

ويُذكر أن البشير العكرمي مُحال في قضية ثانية رفقة عدد من المتهمين، من بينهم القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، وهي منشورة أمام الهيئة نفسها، ومتعلقة أيضًا بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.



