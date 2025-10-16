فلكيًا: رمضان 2026 يبدأ يوم الخميس 19 فيفري
أظهرت الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري 1447 هـ أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026 سيكون على الأرجح يوم الخميس 19 فيفري 2026.
ولادة الهلال وتعذّر رؤيته
وأوضح رئيس جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم جروان، أن هلال شهر رمضان سيولد يوم الثلاثاء 17 فيفري عند الساعة 16:01 بتوقيت الإمارات (15:01 بتوقيت السعودية)، مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب بعد الشمس بدقيقة واحدة فقط، أي أن فترة مكثه ستكون قصيرة جدًا تُقدّر بحوالي ساعتين و12 دقيقة من العمر القمري، وهو ما يُرجّح تعذّر رؤيته مساء ذلك اليوم.
وبناءً على هذه المعطيات، يُتوقع أن يكون الخميس 19 فيفري 2026 هو غرة شهر رمضان، فيما يُرجّح أن يكون الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك.
التحري الرسمي وفق الرؤية الشرعيةسيُجرى التحري الرسمي لهلال رمضان بعد غروب شمس الأربعاء 29 شعبان 1447 هـ الموافق لـ 18 فيفري 2026، وذلك وفق الرؤية الشرعية المعتمدة في الدول الإسلامية، حيث يُعتبر القرار النهائي مرهونًا بثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة أو عبر المراصد الفلكية.
التقويم القمري وساعات الصيامويُذكر أن التقويم الهجري القمري يتكوّن من 12 شهرًا تختلف أطوالها حسب ثبوت رؤية الهلال.
أما ساعات الصيام المتوقعة في رمضان 2026، فستتراوح بين 12 ساعة تقريبًا في الأيام الأولى من الشهر في السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت، لتزداد تدريجيًا وتقترب من 13 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل.
