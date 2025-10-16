العيّاري: «كاشفات التسجيل» تدخل حيّز التنفيذ تدريجيًا… وميزانية 2026 تراهن على تمويل داخلي موجَّه للاستثمار

حلّ محمد صالح العيّاري، عضو المجلس الوطني للجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، ضيفًا على فقرة «ضيف الدّنيا وما فيها» من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم. وقدّم قراءة عملية لقرار وزارة المالية المتعلّق باعتماد جهاز تسجيل العمليات (كاشف/ماكينة تذاكر) في أنشطة الاستهلاك على عين المكان، إلى جانب أبرز الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.



جهاز التسجيل: من يشمله ومتى؟



«هي كل مؤسسة تبيع مأكولات أو مشروبات مُعدّة بالمحل أو جاهزة، وتوفّر خدمة استهلاكها على عين المكان»، بحسب نص القرار.

ميزانية 2026: رفع المداخيل الجبائية وتوسيع التمويل الداخلي



ضرائب وثروة وأجور: أبرز العناوين المتداولة



العيّاري: «الرهان ليس في فرض مزيد من الضرائب على نفس المموّلين، بل في توسيع القاعدة، والانتقال الفعلي إلى الفوترة الإلكترونية، وربط المنظومات رقميًا للحد من الاقتصاد الموازي».

قطاعات مُعوَّل عليها في العملة الصعبة



أوضح العيّاري أنّ القرار الصادر بالرائد الرسمي يوميضبطوآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عددالمتعلّق بالطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات.التي تمارس أنشطة، و، والتي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان (ومنها المطاعم غير المصنّفة المحدثة في شكل شركات).والمطالبون بتصاريح شهرية، ممن يمارسون نفس الأنشطة (ويشمل ذلك عمليًاعندما تكون خاضعة للنظام الحقيقي).الذين يقدّمون خدمات الاستهلاك على عين المكان (غير الخاضعين للنظام الحقيقي).شدّد العيّاري على أنّ الجهاز يُصدرلكل عملية بيعللمستهلك. أمّا الفواتير القانونية فتُحرَّر وفق القواعد الجبائية المعمول بها، مع التوجّه تدريجيًا نحوللحدّ من التهرّب.الجهازبمصالح الجباية ويتيحلحجم المعاملات، لكن نجاحه يتطلّب «» وثقافة مطالبة المستهلك بـ«تذكرته»، بحسب تعبير الضيف.قدّم العيّاري قراءة سريعة لملامح مشروع ميزانية 2026 كما تمّ تداوله:: تُسجّل زيادة من نحوإلىتقريبًا، أي «تحسّن دون توسيعٍ كافٍ للقاعدة الجبائية»، وفق قوله.: شبه مستقرّة، مع الحاجة لتنشيطها (رسوم العبور الطاقي، عائدات أملاك الدولة…).: توجّه أكبر إلى، مع تقليص نسبي في الخارجي.: أشار إلى أنّ مشروع قانون المالية يتضمّن تمويلاً بنحومن البنك المركزي، معتبرًا أنّ ذلك «للميزانية شريطة توجيههالا إلى الاستهلاك والدعم، حتى لا تتغذّى الضغوط التضخمية».يتواصل في مشروع 2026 نهجللمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، معلدورها في التنمية الجهوية، وبرمجةوتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثّرة.: الاتجاه إلى(رفع عبء الشريحة العليا إلىلمن تفوق ثرواتهم سقفًا محدّدًا)، مع بقاء التفاصيل النهائية رهينة الصيغة التي سيقرّها البرلمان.: ترجيح توجيه حصيلتها إلى: تثبيت مفعول الزيادات الممضاة سابقًا فيضمن المسارات الاجتماعية.عدّد العيّاري قطاعات يمكن أن تعزّز موارد البلاد بالعملة الأجنبية سنة 2026:: تحسّن المؤشرات الجارية.: نسق إيجابي (أكثر منحاليًا).: توقعوالحاجة لفتح أسواق بالصين وإفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر: برنامج للعودة إلىمع إمكان تعزيز الاستثمار والتجهيزات وربمالتسريع الوتيرة.