العربي بن بوهالي: قابس لا تحتاج إلى حوار... بل إلى المال لحل الإبادة الكيميائية

تعيشمنذ يومين على وقعإثربسبب انبعاث الغازات السامة من، في مشهد يعيد إلى الواجهة أزمة بيئية مزمنة عمرها عقود.ورغمبإغلاق الوحدات الملوِّثة، ما زال الوضع مرشحًا للتصعيد وسط، فيما يترقّب الأهالي قرارات رسمية تُنهي معاناتهم مع التلوث الصناعي.وأكدت حملةفي بيان لها مساء الأربعاء، تمسّكها بمطلبتطبيقًا لقرار 29 جوان 2017، مطالبةً بـ، ومحاسبة كل من ثبت تورّطه في تعريض حياة آلاف المواطنين للخطر.كما دعت الحملة إلى التراجع عن قراراتالتي تسمح بمضاعفة الإنتاج وتركيز صناعات جديدة للهيدروجين والأمونيا الخضراء، ووصفت تلك الخطط بأنهاقال العربي بن بوهالي في تحليله إنّ، بعدما تجاوز عمره الافتراضي البالغ، مضيفًا أن استمرار نشاطه يمثل «خطرًا بيئيًا يعادل قنبلة موقوتة».وأوضح أن قابس لا تحتاج إلى جلسات حوار جديدة، بل إلىلإنهاء هذه الكارثة، قائلاً:قدّم الخبير الاقتصادي عدة حلول مالية واستثمارية عملية لإنهاء الكارثة وإعادة الإعمار الصناعي في المنطقة:1.(ما يعادل) منعبر، لتغطية كلفة الغلق النهائي للمصنع، تعويض العائلات المتضرّرة، وبناء مجمع صناعي جديد في منطقة بعيدة عن السكان.2.بفائدة سنوية، بهدف جمعلتمويل عمليات الغلق والتعويض.3.، التي تمتلك أفضل النظم في العالم لمعالجة النفايات الكيميائية والنووية.4.لإنجاز مصنع كيميائي حديث بتكلفة أقل وفي أجل لا يتجاوزشبّه بن بوهالي ما يجري في قابس بكارثة، حين أدّىإلى انهيار ثلاثة مفاعلات نووية في اليابان.وأشار إلى أنضخّ آنذاكلإنقاذ الاقتصاد، فيما بلغت الخسائر الإجمالية، موضحًا أن الدرس الأهم هو أنوأضاف أن «تونس يمكنها تطبيق المنهج نفسه: تعبئة مالية وطنية، دعم دولي، واستثمار في التكنولوجيا النظيفة بدل إنفاق الأموال على ترقيعات مؤقتة».اختتم بن بوهالي تدوينته بدعوة صريحة إلى الرئيسللتحرك الفوري، قائلاً إن الدولة تمتلك الإمكانات القانونية والمالية لإنقاذ قابس إذا توفرت الإرادة السياسية: