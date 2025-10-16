Babnet   Latest update 15:07 Tunis

المنستير: تظاهرة ذاكرة حيّة: التراث غير المادي بالمكنين  "يوم غد الجمعة بالمتحف الاثنوغرافي بالمكنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ff701c53336e3.57800052_fgkjqpneiomhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025
      

بمبادرة من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث يحتضن المتحف الإثنوغرافي بالمكنين يوم غد الجمعة انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً، لقاء ثقافيا تربويا وعلميا حول التراث غير المادي بعنوان: " ذاكرة حيّة: التراث غير المادي بالمكنين ".
ويندرج اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث اللامادي، الذي أقرّته منظمة اليونسكو منذ 17 أكتوبر 2003، وتأكيداً على دور الموروث اللامادي في صون الهوية الوطنية وتثمين الذاكرة الجماعية.

وتهدف هذه التظاهرة إلى إبراز التراث غير المادي كرافد حضاري أصيل يُجسّد استمرارية الذاكرة الحيّة للمجتمعات، ويؤكد على قيمته كأداة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مساهمته في صون خصوصية المكنين وتعزيز حضورها ضمن المشهد الثقافي الوطني والدولي.

وتُعتبر مدينة المكنين أحد الفضاءات التونسية الغنية برصيد متنوّع من الممارسات والتعابير التراثية، في مجالات الحرف التقليدية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد الاجتماعية.

ويتضمن برنامج التظاهرة عددا من الأنشطة والفعاليات منها زيارة مؤطّرة لأروقة المتحف وجولة بين ورشات الحرفيين، ومداخلة الدكتورة عواطف منصور: "الذاكرة الحيّة مصدر لتوثيق التراثغير المادي: حرف النساء بالمكنين نموذجاً".
كما يلقي الأستاذ محمد بن هنية مداخلة بعنوان "الموسيقى الصوفية قراءة في الذاكرة الجماعية والممارسات الفنية"، تليها مداخلة ، للمندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستيركاظم المصمودي بعنوان "حوكمة التراث اللامادي: من حماية الموروث إلى استثماره في التنمية المحلية".
وسيتم أيضا بالمناسبة تقديم شهادات حيّة لعدد من حرفيي الجهة.
ويلي ذلك عرض وثائقي قصير حول عناصر التراث اللامادي في تونس.
وتختتم التظاهرة بفقرة الحكواتي للأطفال: "حكايات صاحب الطابع" مع الفنان منتصر العميري.


