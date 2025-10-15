Babnet   Latest update 16:49 Tunis

هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356ab405006c6.95909490_pqkgihjnemlof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن البلاد شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، بلغ أقصاها 9 مليمترات بسيدي ثابت من ولاية أريانة.

وفيما يلي كميات الأمطار المسجّلة (بالمليمتر) حسب الولايات:



* ولاية سليانة: سليانة 8 / بوعرادة 7 / برقو 2
* ولاية القصرين: تالة 3 / حيدرة 8 / فوسانة 7
* ولاية أريانة: سيدي ثابت 9
* ولاية منوبة: الجديدة 3 / السعيدة 5
* ولاية جندوبة: غار الدماء 5

كما سجّلت نفس الفترة تساقط البرد بكل من سيدي ثابت (ولاية أريانة) وبرقو (ولاية سليانة)، وفق ما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي.


