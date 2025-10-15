هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن البلاد شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، بلغ أقصاها 9 مليمترات بسيدي ثابت من ولاية أريانة.



وفيما يلي كميات الأمطار المسجّلة (بالمليمتر) حسب الولايات:









* ولاية سليانة: سليانة 8 / بوعرادة 7 / برقو 2

* ولاية القصرين: تالة 3 / حيدرة 8 / فوسانة 7

* ولاية أريانة: سيدي ثابت 9

* ولاية منوبة: الجديدة 3 / السعيدة 5

* ولاية جندوبة: غار الدماء 5



كما سجّلت نفس الفترة تساقط البرد بكل من سيدي ثابت (ولاية أريانة) وبرقو (ولاية سليانة)، وفق ما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي.

