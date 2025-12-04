كأس العرب قطر 2025: منتخب جزر القمر يتمسك بآمال التأهل في مواجهة نظيره السعودي غدا الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692fd7bae03112.96282995_qnjfempglkiho.jpg width=100 align=left border=0>

يخوض منتخب جزر القمر مواجهة صعبة مع نظيره السعودي غدا الجمعة على ملعب البيت ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب قطر 2025 المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبا.

ويسعى منتخب جزر القمر لتحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل التمسك بآماله في التأهل للدور الثاني من المسابقة، خاصة بعد أن خسر أولى مبارياته أمام نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي النتيجة التي أبقت رصيده خاليا من النقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وقدم منتخب جزر القمر أداء جيدا في الشوط الثاني من مباراة المغرب ونجح في تسجيل هدف بعد ما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الأول.





ويدرك حمادة جامباي مدرب منتخب جزر القمر أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة فريق بحجم السعودية والذي يضم عددا من اللاعبين المميزين يقودهم جهاز فني على مستوى عال، ويعول جامباي على بعض اللاعبين الجيدين مثل أمير زيد وحسين زكواني إلى جانب لاعب نادي قطر القطري فايز سليماني.



وكان منتخب جزر القمر الذي يحتل المركز 108 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد تأهل لنهائيات كأس العرب بعد تغلبه على نظيره اليمني بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما.

على صعيد اخر يخوض المنتخب السعودي مباراة الغد بحثا عن الفوز الثاني على التوالي والوصول للعلامة الكاملة بعد الانتصار الذي حققه على منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، والذي حصد به أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ويسعى المنتخب السعودي للاقتراب رسميا من التأهل للدور الثاني من البطولة عبر مباراة جزر القمر، وذلك قبل مواجهة المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي.

ويتطلع المنتخب السعودي للمنافسة بقوة على الكاس وتحقيق اللقب الثالث بعد فوزه بنسختي عامي 1998 و2002، الأمر الذي دعا الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لاختيار قائمة قوية ضمت نخبة من أبرز نجوم الكرة السعودية، في مقدمتهم سالم الدوسري /أفضل لاعب في آسيا/، وصالح أبو الشامات، ونواف العقيدي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى عناصر مهمة أخرى تدعم توازن الفريق مثل حسان تمبكتي في الدفاع ومحمد كنو وعبدالرحمن العيود في وسط الملعب.