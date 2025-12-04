الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الثانية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام على دفعتين يومي السبت 6 والأحد 7 ديسمبر انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:



السبت 6 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى





ملعب حمام الأنف



نادي حمام الأنف – محيط قرقنة

الحكم: فؤاد التواتي



ملعب بوسالم

اتحاد بوسالم – هلال الشابة

الحكم: ريان بوخشينة



ملعب مساكن

هلال مساكن – كوكب عقارب

الحكم: رضوان بالواعر



ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

الحكم: سمير عونلي



ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – أمل حمام سوسة

الحكم: هيثم الطرابلسي



الأحد 7 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

ملعب الهادي بن رمضان برادس

سبورتينغ بن عروس – اتحاد تطاوين

الحكم: محرز المالكي



ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة – مقرين الرياضية

الحكم: جاسر قيراط



ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |

| ----------------------------- | -- | -- |

| نادي حمام الأنف | 26 | 11 |

| اتحاد تطاوين | 21 | 11 |

| أمل حمام سوسة | 20 | 11 |

| سبورتينغ بن عروس | 19 | 11 |

| هلال مساكن | 19 | 11 |

| بعث بوحجلة | 18 | 11 |

| جمعية مقرين | 16 | 11 |

| مكارم المهدية | 13 | 11 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 11 |

| هلال الشابة | 12 | 11 |

| اتحاد بوسالم | 9 | 11 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 8 | 11 |

| محيط قرقنة | 8 | 11 |

| كوكب عقارب | 6 | 11 |



المجموعة الثانية – الأحد 7 ديسمبر 2025

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – اتحاد قصور الساف

الحكم: منتصر بلعربي



ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية

الحكم: باسم بلعيد



ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي

الحكم: خالد قويدر



ملعب جلمة

نسر جلمة – النادي القربي

الحكم: رائد جويرو



ملعب القصرين

مستقبل القصرين – هلال الرديف

الحكم: سيف الورتاني



ملعب بوشمة

أمل بوشمة – أولمبيك سيدي بوزيد

الحكم: فادي بوخريص



ملعب قفصة

قوافل قفصة – جمعية أريانة

الحكم: وائل المصباحي



ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | -- | -- |

| الملعب القابسي | 24 | 11 |

| تقدم ساقية الداير | 22 | 11 |

| جندوبة الرياضية | 19 | 11 |

| اتحاد قصور الساف | 18 | 11 |

| مستقبل القصرين | 17 | 11 |

| قوافل قفصة | 15 | 11 |

| هلال الرديف | 15 | 11 |

| القلعة الرياضية | 14 | 11 |

| جمعية أريانة | 14 | 11 |

| النادي القربي | 14 | 11 |

| سبورتينغ المكنين | 11 | 11 |

| أمل بوشمة | 11 | 11 |

| نسر جلمة | 7 | 11 |

