الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الثانية عشرة
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام على دفعتين يومي السبت 6 والأحد 7 ديسمبر انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:
السبت 6 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى
ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – محيط قرقنة
الحكم: فؤاد التواتي
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – هلال الشابة
الحكم: ريان بوخشينة
ملعب مساكن
هلال مساكن – كوكب عقارب
الحكم: رضوان بالواعر
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: سمير عونلي
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – أمل حمام سوسة
الحكم: هيثم الطرابلسي
الأحد 7 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

ملعب الهادي بن رمضان برادس
سبورتينغ بن عروس – اتحاد تطاوين
الحكم: محرز المالكي
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – مقرين الرياضية
الحكم: جاسر قيراط
ترتيب المجموعة الأولى| الفريق | ن | ل |
| ----------------------------- | -- | -- |
| نادي حمام الأنف | 26 | 11 |
| اتحاد تطاوين | 21 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 20 | 11 |
| سبورتينغ بن عروس | 19 | 11 |
| هلال مساكن | 19 | 11 |
| بعث بوحجلة | 18 | 11 |
| جمعية مقرين | 16 | 11 |
| مكارم المهدية | 13 | 11 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 11 |
| هلال الشابة | 12 | 11 |
| اتحاد بوسالم | 9 | 11 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 8 | 11 |
| محيط قرقنة | 8 | 11 |
| كوكب عقارب | 6 | 11 |
المجموعة الثانية – الأحد 7 ديسمبر 2025

ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – اتحاد قصور الساف
الحكم: منتصر بلعربي
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية
الحكم: باسم بلعيد
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي
الحكم: خالد قويدر
ملعب جلمة
نسر جلمة – النادي القربي
الحكم: رائد جويرو
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – هلال الرديف
الحكم: سيف الورتاني
ملعب بوشمة
أمل بوشمة – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: فادي بوخريص
ملعب قفصة
قوافل قفصة – جمعية أريانة
الحكم: وائل المصباحي
ترتيب المجموعة الثانية| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -- | -- |
| الملعب القابسي | 24 | 11 |
| تقدم ساقية الداير | 22 | 11 |
| جندوبة الرياضية | 19 | 11 |
| اتحاد قصور الساف | 18 | 11 |
| مستقبل القصرين | 17 | 11 |
| قوافل قفصة | 15 | 11 |
| هلال الرديف | 15 | 11 |
| القلعة الرياضية | 14 | 11 |
| جمعية أريانة | 14 | 11 |
| النادي القربي | 14 | 11 |
| سبورتينغ المكنين | 11 | 11 |
| أمل بوشمة | 11 | 11 |
| نسر جلمة | 7 | 11 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 6 | 11 |
