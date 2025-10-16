أحزاب سياسية تساند تحركات قابس وتدعو إلى تفكيك وحدات المجمع الكيميائي

عبّرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، اليوم الخميس، عن مساندتها للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها ولاية قابس للمطالبة بـ الحق في بيئة سليمة وتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ المقاربة الأمنية في التعامل مع الأهالي.







الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي: "المطالب مشروعة وقرارات التفكيك يجب أن تُنفذ فورًا"



آفاق تونس: "الحق في بيئة سليمة حق دستوري"



جبهة الخلاص الوطني: "قضية قابس قضية وطنية بامتياز"



وتعيشمنذ أيام على وقعمطالِبة بتفكيك وحدات المجمّع الكيميائي التي تُتَّهم بالتسبب فيفي الجهة جراء الانبعاثات الصادرة عنها.أكدفي بيان له أن، مشيرًا إلى أن الوحدات الصناعية التابعة للمجمّع الكيميائي تُعدّ "سامة" ويجبتنفيذًا لقرارواعتبر الحزب أنهي السبب المباشر في ما وصفه بـالتي تعيشها قابس، مندّدًا في الآن نفسه بـ، بمن فيهم الكبار والصغار.ودعا الحزب إلىدفاعًا عن، معتبرًا أن النضال ضد التلوث البيئي هومن جانبه، عبّرعن، مؤكدًا تضامنه الكامل مع السكان فيومحاسبة المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالبيئة وبصحة المواطنين.وذكّر الحزب بأنتلتزم الدولة بحمايته، داعيًا الحكومة إلىللوحدات الملوِّثة، واتباعتشمل المجتمع المدني والخبراء والسلطات المحلية.كما شدّد على ضرورةعن الإخلالات التي أضرت بالسلامة العامة، مطالبًا بـودعا الحزب إلىوتجنّب استعمال القوة المفرطة أو محاولات تجريم المحتجين، بما يحترمبدورها، أكدتدعمها الكاملومطلبها المشروع، معتبرة أن، بلتتطلبودعت الجبهة إلىبمشاركة مختلف الأطراف المعنية، للتوافق حولفي مناطق إنتاج وتكرير الفسفاط، وتشكيلتُخصص لها الإمكانات المالية واللوجستية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة فيوشهدت، مساء أمس،التي استخدمت، ما أثارودفعهم إلى توجيه