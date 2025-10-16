أحمد شلبي من رابطة حقوق الإنسان: المسيرة في قابس كانت سلمية.. لكن التدخل الأمني فجّر المواجهات

في فقرة Arrière-Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، تناول الصحفيان حاتم عمارة وخليفة بن سالم في حلقة الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تطورات الاحتجاجات الأخيرة في قابس التي شهدت مواجهات بين الأمن والمحتجين، وأسفرت عن إصابات في صفوف الجانبين.

وكان ضيف الحلقة أحمد شلبي، رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، الذي قدم قراءة مفصلة لما حدث، مؤكدا على سلمية التحرك ومنددا بالتعامل الأمني الذي وصفه بـ"المفرط".





احتجاجات سلمية تحولت إلى مواجهات





“ما تنجمش جهة كاملة تخرج بنساها وبصغارها باش تمارس العنف ضد الأمن، رانا ناس سلميين خرجنا نطالب بحقنا في بيئة نقية وحياة كريمة”، قال شلبي.

إصابات في صفوف الأمن والمتظاهرين



سلسلة من الإيقافات



مطالب المحتجين: "إيقاف التلوث وإغلاق المركب الكيمياوي"



“قابس صبرت عشر سنوات على التلوث... لكن ما عادش تنجم تصبر. الناس تطالب فقط بإيقاف التلوث وغلق الوحدات التي تهدد حياتهم”.

“المقاربة الأمنية لا تحل الأزمة البيئية”



“المقاربة الأمنية عمرها ما تحل الأزمة. الحل في الحوار، في الاعتراف بحق الناس في بيئة سليمة، مش في الغاز والاعتقالات”.

تضامن شعبي ومواقف إنسانية



وأكد شلبي في ختام الحوار: “قابس تستحق الحياة، وأهلها لا يريدون سوى بيئة نظيفة تحفظ كرامتهم وحقهم في العيش الآمن”.

قال أحمد شلبي إنكان في بدايتهتحت شعار، شارك فيها، من الأطفال إلى الشيوخ، نساءً ورجالاً.وأوضح أن، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ بسبب ما وصفه بـ"تدخل أمني مباشر باستخدام الغاز المسيل للدموع"، مماأكد رئيس فرع الرابطة أن، مشيرا إلى أن، لكنه أوضح أنهللإصابات.كما أشار إلى أن، حتى ساعات متأخرة من الليل.كشف أحمد شلبي أنمنذ بداية التحركات، حيث تم تسجيل:، أُحيل منهم 8 إلى السجن.، و، تم الإفراج عن 14 منهم.وأشار إلى أن، معتبرًا أناستغلوا حالة الفوضى للقيام بأعمال شغب.شدد شلبي على أن، بل يتمحور حولوأضاف:وأكد أن، محذرًا من إمكانية “حصول كوارث أخرى إن لم يُتخذ قرار عاجل”.انتقد رئيس فرع الرابطة ما وصفه بـ"التعاطي الأمني العقيم" مع مطالب اجتماعية وبيئية مشروعة، قائلاً:وختم أحمد شلبي حديثه بالإشادة بمواقف التضامن بين أهالي قابس خلال الاحتجاجات، حيث، وشارك الأهالي في