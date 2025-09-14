"نحو دعوة الكنزاري للمثول امام مكتب الرابطة على خلفية ماصدر عنه من سلوك في مباراة الملعب التونسي (مصدر من الرابطة)
أكد مصدر مسؤول صلب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن لجنة التأديب التابعة للرابطة تتجه نحو دعوة مدرب الترجي الرياضي ماهر الكنزاري للمثول أمامها، على خلفية ما صدر عنه من سلوك وعبارات خلال لقاء الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى ضد الملعب التونسي، الذي دارت أمس السبت بملعب الهادي النيفر بباردو.
وأفاد ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "القوانين الجديدة الجاري بها العمل تمنح مكتب الرابطة الحق في دعوة أي لاعب أو مسؤول أو مدرب اقترف سلوكا مشينا أو قولا منافيا للأخلاق، وذلك مهما كان جنس وسائل الإثبات والإدانة المتوفرة لدى الرابطة".
وتابع نفس المصدر أن "الإجماع حاصل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمشهد الكروي من سلطة إشراف وجامعة ورابطة على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لكل المظاهر والسلوكيات المشينة في الملاعب الرياضية".
وقد أظهرت مشاهد تلفزية خلال النقل المباشر للمباراة تفوّه مدرب الترجي الرياضي ماهر الكنزاري بعبارات وُصفت بـ"المشينة".
يذكر أن المباراة انتهت بفوز الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر.
