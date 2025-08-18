Babnet   Latest update 17:10 Tunis

اتحاد الشغل: المنحة الشهرية للأمين العام ومساعديه 250 دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675065e9c50451.56214402_nlemiqkgjophf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 16:11
      
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل توضيحًا على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ردًا على ما تم تداوله بشأن تقاضي الأمين العام والمكتب التنفيذي أجورًا شهرية تصل إلى 30 ألف دينار. وأكد الاتحاد أن الأجرة الشهرية الحقيقية لا تتجاوز 250 دينارًا، واصفًا ما يروج بكونه أخبارًا زائفة.

ردود فعل ساخرة ومشككة على فايسبوك


غير أن هذا التوضيح لم يمر دون إثارة جدل، إذ انهالت التعليقات الساخرة والمشككة من متابعي الصفحة:


كتب Nafti Mohamed: "250 دينار؟ قادر يبني دار الطبوبي؟ هذا يسموه استغفال واستحمار للشعب."*
علّق Mhamdi Salah بتهكم: "حتى السميغ ما وصلتش... مساكن وضعيتهم الاجتماعية تسخف. يلزم وقفة احتجاجية باش يزيدوهم في المنحة!"*
أما Jouda Jabri فدعا إلى الشفافية قائلاً: "مش مشكل... هبطوا fiche de paie ونرتاحوا."*
ودوّن Hassan NC: "ورّينا بطاقة الخلاص الشهرية وورّينا الامتيازات العينية: سيارة، بنزين، تأمين..."*
بينما كتب Ibrahim Kahia بلهجة غاضبة: "تحبوا تقنعونا أنكم تخدموا بـ250 دينار والديار والكراهب بمئات الملايين؟ عكعاكة بامتياز."*
من جهته أوضح Sleh Chabi تفاصيل أخرى: "الأمين العام يتقاضى أجرته الأصلية من مؤسسته، إضافة إلى منحة 250 دينارًا، 90 دينار بطاقات شحن، وحوالي 400 دينار وقود... أي ما يقارب 2340 دينار."*
وذهب آخرون مثل Zakk Arya إلى السخرية: "250 دينار ما يجيش حتى فطور الأمين العام."*

سياق سياسي متوتر

يأتي هذا الجدل في ظرف سياسي ونقابي حساس، خاصة بعد صدور منشور حكومي يقضي بإلغاء التفرغ النقابي وإنهاء كل التراخيص السابقة، وهو ما اعتبره مراقبون جزءًا من صراع مفتوح بين السلطة واتحاد الشغل. كما جاء بعد حادثة اقتحام مقر المنظمة مؤخرًا وتبادل الاتهامات بشأنها.


