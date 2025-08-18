اتحاد الشغل: المنحة الشهرية للأمين العام ومساعديه 250 دينار
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل توضيحًا على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ردًا على ما تم تداوله بشأن تقاضي الأمين العام والمكتب التنفيذي أجورًا شهرية تصل إلى 30 ألف دينار. وأكد الاتحاد أن الأجرة الشهرية الحقيقية لا تتجاوز 250 دينارًا، واصفًا ما يروج بكونه أخبارًا زائفة.
ردود فعل ساخرة ومشككة على فايسبوك
غير أن هذا التوضيح لم يمر دون إثارة جدل، إذ انهالت التعليقات الساخرة والمشككة من متابعي الصفحة:
كتب Nafti Mohamed: "250 دينار؟ قادر يبني دار الطبوبي؟ هذا يسموه استغفال واستحمار للشعب."*
علّق Mhamdi Salah بتهكم: "حتى السميغ ما وصلتش... مساكن وضعيتهم الاجتماعية تسخف. يلزم وقفة احتجاجية باش يزيدوهم في المنحة!"*
أما Jouda Jabri فدعا إلى الشفافية قائلاً: "مش مشكل... هبطوا fiche de paie ونرتاحوا."*
ودوّن Hassan NC: "ورّينا بطاقة الخلاص الشهرية وورّينا الامتيازات العينية: سيارة، بنزين، تأمين..."*
بينما كتب Ibrahim Kahia بلهجة غاضبة: "تحبوا تقنعونا أنكم تخدموا بـ250 دينار والديار والكراهب بمئات الملايين؟ عكعاكة بامتياز."*
من جهته أوضح Sleh Chabi تفاصيل أخرى: "الأمين العام يتقاضى أجرته الأصلية من مؤسسته، إضافة إلى منحة 250 دينارًا، 90 دينار بطاقات شحن، وحوالي 400 دينار وقود... أي ما يقارب 2340 دينار."*
وذهب آخرون مثل Zakk Arya إلى السخرية: "250 دينار ما يجيش حتى فطور الأمين العام."*
