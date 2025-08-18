اتحاد الشغل: المنحة الشهرية للأمين العام ومساعديه 250 دينار

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل توضيحًا على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ردًا على ما تم تداوله بشأن تقاضي الأمين العام والمكتب التنفيذي أجورًا شهرية تصل إلى 30 ألف دينار. وأكد الاتحاد أن الأجرة الشهرية الحقيقية لا تتجاوز 250 دينارًا، واصفًا ما يروج بكونه أخبارًا زائفة.



ردود فعل ساخرة ومشككة على فايسبوك



سياق سياسي متوتر



غير أن هذا التوضيح لم يمر دون إثارة جدل، إذ انهالت التعليقات الساخرة والمشككة من متابعي الصفحة:"250 دينار؟ قادر يبني دار الطبوبي؟ هذا يسموه استغفال واستحمار للشعب."*"حتى السميغ ما وصلتش... مساكن وضعيتهم الاجتماعية تسخف. يلزم وقفة احتجاجية باش يزيدوهم في المنحة!"*"مش مشكل... هبطوا fiche de paie ونرتاحوا."*"ورّينا بطاقة الخلاص الشهرية وورّينا الامتيازات العينية: سيارة، بنزين، تأمين..."*"تحبوا تقنعونا أنكم تخدموا بـ250 دينار والديار والكراهب بمئات الملايين؟ عكعاكة بامتياز."*"الأمين العام يتقاضى أجرته الأصلية من مؤسسته، إضافة إلى منحة 250 دينارًا، 90 دينار بطاقات شحن، وحوالي 400 دينار وقود... أي ما يقارب 2340 دينار."*"250 دينار ما يجيش حتى فطور الأمين العام."*يأتي هذا الجدل في ظرف سياسي ونقابي حساس، خاصة بعد صدور منشور حكومي يقضي بإلغاء التفرغ النقابي وإنهاء كل التراخيص السابقة، وهو ما اعتبره مراقبون جزءًا من صراع مفتوح بين السلطة و. كما جاء بعد حادثة اقتحام مقر المنظمة مؤخرًا وتبادل الاتهامات بشأنها.