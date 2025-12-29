Babnet   Latest update 23:22 Tunis

وزارة الأسرة تنظم تظاهرة وطنيّة لأنشطة الأطفال المتميّزة تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952ed34864b26.16209531_fimqjplonhkge.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 22:24 قراءة: 1 د, 10 ث
      
بتكليف من أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، تولّت الإدارة العامة للطفولة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 تنظيم تظاهرة وطنيّة لأنشطة الأطفال المتميّزة تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم".

وتتنزّل هذه المبادرة، التي احتضن فعالياتها المسرح البلدي بسوسة، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تنمية الإبداع وترسيخ القيم التربوية الإيجابية لدى الأطفال وتثمين الأعمال المتميّزة التي تُنجزها مؤسسات الطفولة ومختلف الهياكل الناشطة في مجال الطفولة.

كما تؤكد هذه التظاهرة الوطنية حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تضع الطفل في صميم السياسات العموميّة وتكرّس حقه في التربية والثقافة والترفيه الهادف وتعزيز الإشعاع المحلي والجهوي لمؤسسات الطفولة ودعم مبدأ المشاركة الفاعلة للطفل، إلى جانب تثمين الإنتاجات والأنشطة التي تُنجز داخل المؤسسات وتشبيك العلاقات بين الهياكل الجهوية والجمعيّات الناشطة في المجال.

وتضمنت هذه التظاهرة التنشيطيّة، التي تتزامن مع عطلة الشتاء، برنامجا متنوعا يجمع بين المداخلات الأدبيّة والإلقاء والعروض المسرحيّة الهادفة والفقرات الموسيقيّة والغنائيّة والكوراليّة وعرض فيلم قصير، إلى جانب تنظيم أنشطة تُراعي مقاربة الإدماج وتُعالج بأساليب إبداعية السلوكات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها ظاهرة التنمر ومخاطر العالم الرقمي على الصحة النفسيّة والجسديّة للطفل بهدف تعزيز ثقافة السلوكيات الآمنة والبدائل التربوية السليمة.

وقد شاركت في هذه المبادرة العديد من مؤسسات الطفولة العموميّة في تأمين فقرات هذه التظاهرة على غرار نوادي أطفال الساقية وبوفيشة وطبلبة وقصر هلال والمركز المندمج بدوز ومركبي الطفولة بالكاف وبوزيان والجمعيات الناشطة في المجال من بينهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" وجمعية فاقدي السمع بن عروس وجمعية مهرجان نيابوليس الدولي بمسرح الطفل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321082

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-9
16°-9
16°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026