وزارة الأسرة تنظم تظاهرة وطنيّة لأنشطة الأطفال المتميّزة تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم"

بتكليف من أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، تولّت الإدارة العامة للطفولة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 تنظيم تظاهرة وطنيّة لأنشطة الأطفال المتميّزة تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم".



وتتنزّل هذه المبادرة، التي احتضن فعالياتها المسرح البلدي بسوسة، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تنمية الإبداع وترسيخ القيم التربوية الإيجابية لدى الأطفال وتثمين الأعمال المتميّزة التي تُنجزها مؤسسات الطفولة ومختلف الهياكل الناشطة في مجال الطفولة.



كما تؤكد هذه التظاهرة الوطنية حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تضع الطفل في صميم السياسات العموميّة وتكرّس حقه في التربية والثقافة والترفيه الهادف وتعزيز الإشعاع المحلي والجهوي لمؤسسات الطفولة ودعم مبدأ المشاركة الفاعلة للطفل، إلى جانب تثمين الإنتاجات والأنشطة التي تُنجز داخل المؤسسات وتشبيك العلاقات بين الهياكل الجهوية والجمعيّات الناشطة في المجال.وتضمنت هذه التظاهرة التنشيطيّة، التي تتزامن مع عطلة الشتاء، برنامجا متنوعا يجمع بين المداخلات الأدبيّة والإلقاء والعروض المسرحيّة الهادفة والفقرات الموسيقيّة والغنائيّة والكوراليّة وعرض فيلم قصير، إلى جانب تنظيم أنشطة تُراعي مقاربة الإدماج وتُعالج بأساليب إبداعية السلوكات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها ظاهرة التنمر ومخاطر العالم الرقمي على الصحة النفسيّة والجسديّة للطفل بهدف تعزيز ثقافة السلوكيات الآمنة والبدائل التربوية السليمة.وقد شاركت في هذه المبادرة العديد من مؤسسات الطفولة العموميّة في تأمين فقرات هذه التظاهرة على غرار نوادي أطفال الساقية وبوفيشة وطبلبة وقصر هلال والمركز المندمج بدوز ومركبي الطفولة بالكاف وبوزيان والجمعيات الناشطة في المجال من بينهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" وجمعية فاقدي السمع بن عروس وجمعية مهرجان نيابوليس الدولي بمسرح الطفل.