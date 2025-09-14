بطولة النخبة لكرة اليد: الترجي والنادي الإفريقي يتقاسمان الصدارة بعد الجولة الخامسة
دارت نهاية الأسبوع منافسات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الوطنية لكرة اليد، على دفعتين يومي السبت 13 والأحد 14 سبتمبر 2025، وأسفرت النتائج عن تقارب كبير في أعلى الترتيب بين الأندية الكبرى.
نتائج المباريات
الأحد 14 سبتمبر 2025
* قاعة طبلبة: نسر طبلبة 27 – 30 سبورتينغ المكنين
* قاعة باردو: الملعب التونسي 25 – 25 مكارم المهدية
* قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال 24 – 39 الترجي الرياضي
السبت 13 سبتمبر 2025
* قاعة الحمامات: جمعية الحمامات 22 – 23 نادي ساقية الزيت
* قاعة قصور الساف: نادي كرة اليد بقصور الساف 26 – 26 النجم الساحلي
* قاعة بني خيار: بعث بني خيار 24 – 41 النادي الإفريقي
الترتيب بعد الجولة الخامسة (الدفعة الثانية)| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ------- | ------------------- | -- | - | - | - | - | -- | ---- |
| 1 | الترجي الرياضي | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2 | النادي الإفريقي | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 3 | نادي ساقية الزيت | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — |
| 4 | النجم الساحلي | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 5 | بعث بني خيار | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — |
| 6 | سبورتينغ المكنين | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — |
| 7 | الملعب التونسي | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | — | — |
| 8 | مكارم المهدية | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 9 | نادي قصور الساف | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 10 | نادي كرة اليد بجمال | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 11 | جمعية الحمامات | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| 12 | نسر طبلبة | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — |
