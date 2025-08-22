مقترح لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية: نحو مراجعة النفقة والحضانة المشتركة

كشفت رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، الخميس 21 أوت 2025، عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية في ما يتعلق بإجراءات الطلاق والنفقة والحضانة، وذلك في إطار رؤية تعتبر أنّ التعديلات الحالية أصبحت ضرورية لضمان مصالح الطفل أولًا.



الحضانة: نحو القطع مع الإسناد شبه الآلي للأم



النفقة: إسقاط بشروط ومراجعة معايير الاحتساب



القضاء وقضايا الأسرة



وفي تصريح لاذاعة أكسبريس, أوضحت بالخذيري أنّه من بين النقاط الأساسية التي يسعى المقترح لمعالجتها مسألة، معتبرة أن هذا التمشي لم يعد ملائمًا في جميع الحالات، خاصة مع وجود أمهات قد لا تتوفر فيهن الشروط الكافية لرعاية الطفل.ودعت إلى، مع وضع شروط واضحة تضمن استقرار الطفل، بدل الاكتفاء بآلية الإسناد الأحادي.من أبرز ما جاء في المقترح أيضًا:* إمكانيةفي إطار الحضانة المشتركة، مع توفر شروط معيّنة.، بما يأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية للأم أيضًا، عوض الاقتصار على الأب باعتباره الطرف الوحيد المُلزم بالدفع.le père payeur*) وإعادة تثمين دور الأب كشريك أساسي فيشددت بالخذيري على أنّ نجاح هذا التوجه يمرّ عبرفي قضايا الأسرة، لافتة إلى وجود نحو، وهو رقم اعتبرته مقلقًا، نظرا إلى ما يخلّفه من آثار سلبية على الأطفال.وأضافت أنتطرح إشكالا عميقا، حيث أن انعكاساتها تكون مباشرة على الأطفال الذين يجدون أنفسهم في وضعية هشّة.وأكدت أن المقترح يهدف إلى إرساءتضع مصلحة الطفل في قلب الإصلاحات، مع إعادة النظر في بعض الممارسات التي تجاوزها الزمن.