Babnet   Latest update 15:11 Tunis

مقترح لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية: نحو مراجعة النفقة والحضانة المشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a8777f9832b7.00695695_ijmqlenkhgpof.jpg width=100 align=left border=0>
رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 14:56 قراءة: 1 د, 27 ث
      
كشفت رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، الخميس 21 أوت 2025، عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية في ما يتعلق بإجراءات الطلاق والنفقة والحضانة، وذلك في إطار رؤية تعتبر أنّ التعديلات الحالية أصبحت ضرورية لضمان مصالح الطفل أولًا.

الحضانة: نحو القطع مع الإسناد شبه الآلي للأم


وفي تصريح لاذاعة أكسبريس, أوضحت بالخذيري أنّه من بين النقاط الأساسية التي يسعى المقترح لمعالجتها مسألة إسناد الحضانة للأم بصفة شبه آلية، معتبرة أن هذا التمشي لم يعد ملائمًا في جميع الحالات، خاصة مع وجود أمهات قد لا تتوفر فيهن الشروط الكافية لرعاية الطفل.

ودعت إلى التوسّع في اعتماد الحضانة المشتركة، مع وضع شروط واضحة تضمن استقرار الطفل، بدل الاكتفاء بآلية الإسناد الأحادي.

النفقة: إسقاط بشروط ومراجعة معايير الاحتساب

من أبرز ما جاء في المقترح أيضًا:

* إمكانية إسقاط النفقة في إطار الحضانة المشتركة، مع توفر شروط معيّنة.
* مراجعة مقاييس احتساب النفقة، بما يأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية للأم أيضًا، عوض الاقتصار على الأب باعتباره الطرف الوحيد المُلزم بالدفع.
القطع مع عقلية "الأب الدافع فقط" (le père payeur*) وإعادة تثمين دور الأب كشريك أساسي في تربية الطفل ورعايته.

القضاء وقضايا الأسرة

شددت بالخذيري على أنّ نجاح هذا التوجه يمرّ عبر تعزيز دور القضاة في قضايا الأسرة، لافتة إلى وجود نحو 150 ألف أب مفتش عنه في قضايا النفقة، وهو رقم اعتبرته مقلقًا، نظرا إلى ما يخلّفه من آثار سلبية على الأطفال.
وأضافت أن السرعة في إصدار أحكام بالسجن ضد الآباء تطرح إشكالا عميقا، حيث أن انعكاساتها تكون مباشرة على الأطفال الذين يجدون أنفسهم في وضعية هشّة.

وأكدت أن المقترح يهدف إلى إرساء مقاربة متوازنة تضع مصلحة الطفل في قلب الإصلاحات، مع إعادة النظر في بعض الممارسات التي تجاوزها الزمن.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313738


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:05
12:29
05:42
04:09
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet32°
30° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
33°-23
33°-23
37°-25
39°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    